Precios de la final de FAS-Águila generan inconformidad 

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Primera División detalló los precios de los boletos para la final del torneo Clausura 2026 entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS, los cuales oscilarán entre los $25 y $75 dólares, según las localidades habilitadas, costos que han generado críticas y cuestionamientos entre la afición salvadoreña.

La publicación de las tarifas provocó inconformidad entre aficionados en redes sociales, quienes calificaron los precios como elevados para el fútbol nacional. Las principales críticas se centraron en el costo de las localidades en general, cuyo valor alcanza los $25 dólares, mientras que otros seguidores señalaron que asistir en familia representará un gasto difícil de asumir para gran parte de la población, especialmente en un contexto donde la economía es el principal problema del país.

El encuentro por el título se disputará en el Estadio Jorge “El Mágico” González, sede designada para la definición del campeonato nacional este sábado 23 de mayo a las 6:00 p.m. La institución detalló que la distribución de precios responde a la logística y ubicación de las diferentes zonas del recinto deportivo, de cara a la final del torneo.

Los precios establecidos para las localidades son:

• General Norte y Sur: $25.00

• Tribuna Alta: $50.00

• Tribuna Baja: $75.00

De acuerdo a la institución, la distribución oficial de las aficiones para garantizar un ambiente seguro y lleno de color en la gran fiesta del fútbol salvadoreño será de la siguiente forma: sector norte, exclusivo para la afición de C.D. FAS; y sector sur, exclusivo para la afición de C.D. Águila.

La Primera División de Fútbol de El Salvador informó que la venta de boletos para la final del torneo Clausura 2026 entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS se realizará a través de la plataforma Smart Ticket a partir de este miércoles 20 de mayo.

El encuentro por la final del torneo Clausura 2026 entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS contará con la apertura de puertas del Estadio Jorge “El Mágico” González a partir de la 1:00 p.m., con el objetivo de facilitar el acceso ordenado de los aficionados.

Asimismo, se confirmó que no se permitirá el ingreso de niños menores de cinco años. Los aficionados mayores de esa edad deberán adquirir boleto completo para poder ingresar al recinto deportivo.

En cuanto a la boletería, los aficionados podrán adquirir entradas en la plataforma oficial y en puntos autorizados. Entre ellos se incluyen las tiendas OmniMusic en Plaza Mundo Apopa, Soyapango, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel, así como las tiendas AM-PM ubicadas en Tuscania, Los Próceres y Masferrer.

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