FOX lanza su canal deportivo en Centroamérica con cobertura del Mundial 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La cadena FOX da hoy un paso clave en Centroamérica con el lanzamiento oficial de su canal deportivo en la región, una apuesta que promete revolucionar la oferta televisiva con contenido exclusivo y la transmisión de algunas de las competencias más importantes del mundo, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de la cual emitirá un paquete sublicenciado con algunos de los mejores partidos: 70 encuentros en Guatemala, 52 en El Salvador, Panamá, Nicaragua y Honduras, y los 104 partidos del torneo en Costa Rica.

Como parte de esta nueva etapa, el canal amplía su cobertura en la región a través del lanzamiento en Claro, que se suma a Tigo, Telecable de Costa Rica, Kölbi y a más de 20 sistemas de TV de paga, alcanzando el 92% de distribución en la región centroamericana.

Además del contenido local de las ligas de futbol de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, así como de un sólido segmento de producciones originales y talento local, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de competencias internacionales de alto nivel como la UEFA Europa League, la Premier League inglesa, la UEFA Conference League, la Bundesliga, a partir de 2026, la Saudi Pro League y la Liga MX, así como una fuerte oferta de futbol femenil de la Liga MX y ligas europeas.

A parte del contenido de fútbol, FOX transmitirá otras categorías internacionales como Major League Baseball (MLB), PFL de artes marciales mixtas, AAA de Lucha Libre, y más de 1,000 horas de deporte motor con NASCAR, WRC World Rally Championship, WEC World Endurance Championship, Fórmula E y MXGP; así como la nueva liga de fútbol americano UFL y el deporte colegial de Big Ten, con las conferencias deportivas universitarias más importantes de Estados Unidos.

FOX impulsará otros formatos originales de noticias, análisis, debate y actualidad deportiva, creados para acompañar la conversación local, sumar talento regional y ampliar la experiencia de los fanáticos más allá de la cancha. Estos contenidos se irán incorporando a la programación estelar durante los próximos meses.

Además del canal de TV de paga, los fanáticos podrán disfrutar de eventos deportivos en vivo completamente gratis en Tubi a través del canal “FOX on Tubi”, disponible en la plataforma de streaming. Más allá del deporte, Tubi ofrece a los espectadores más de 115,000 películas y episodios de TV para ver gratis en México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá.

Con su llegada a Centroamérica, FOX abre una nueva etapa para el entretenimiento deportivo: más distribución, más contenido en vivo, más producción original y una identidad preparada para conectar con una región que vive el deporte con intensidad.

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