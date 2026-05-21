Qalibaf advierte que Estados Unidos se encamina hacia «otro paleto»

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní advirtió que Estados Unidos está siendo arrastrado una vez más a guerras imposibles de ganar a expensas de los estadounidenses pobres y marginados, y afirmó que se acerca «otra era de paletos» a medida que los ciudadanos comunes pagan el precio de las políticas de las élites bélicas de Washington.

En una publicación en su cuenta de X el miércoles, Mohammad Baqer Qalibaf citó un pasaje del capítulo 11 de Hillbilly Elegy, las memorias escritas por el vicepresidente estadounidense JD Vance, que describe cómo las comunidades estadounidenses desfavorecidas soportaron de manera desproporcionada la carga de las guerras pasadas de Estados Unidos.

El presidente del parlamento iraní argumentó que el mismo patrón se está repitiendo, denunciando a las élites adineradas y a los «mercaderes de la guerra» de Washington por empujar a Estados Unidos hacia otro conflicto costoso.

«»Nos sentíamos atrapados en dos guerras imposibles de ganar y una proporción desproporcionada de combatientes provenía de nuestro vecindario» — JDV, Hillbilly Elegy, Cap. 11», escribió Qalibaf.

“Se acerca Hillbilly 2. Los pobres y olvidados de Estados Unidos pagarán la factura de los burócratas, Dimon el demonio y los mercaderes de la guerra de Washington”, añadió.

Qalibaf se refería a Jamie Dimon, un banquero estadounidense, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., el banco más grande de Estados Unidos por activos.

Dimon es considerado una de las figuras más importantes entre los financiadores de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán y recientemente ha hecho comentarios hostiles contra los iraníes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...