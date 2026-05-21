Realizan acto ecuménico en Santa Marta por la libertad y la salud de Ruth López

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Saúl Méndez

Colaborador

El Comité Nacional Monseñor Romero, la Iglesia del Magníficat y la Pastoral Monseñor Romero de Santa Marta realizaron un acto ecuménico por la libertad y la salud de Ruth López, al cumplirse un año de su captura, así como por la libertad definitiva de los líderes ambientalistas de Cabañas. Durante la actividad también hicieron énfasis en la necesidad de proteger el medio ambiente ante la amenaza de la reactivación de la minería metálica y proyectos que implican la deforestación de amplias zonas boscosas.

Monseñor Neftalí Ruiz, de la Iglesia Católica Antigua, quien presidió la eucaristía, exhortó a orar por la libertad y la salud de Ruth López, para que sea liberada y para que las medidas cautelares solicitadas tanto por organizaciones nacionales como internacionales sean cumplidas por el Gobierno y la Fiscalía General de la República.

“En esta celebración eucarística estamos reunidos en este lugar para recordar a cada uno de nuestros hermanos que sufren las injusticias que se viven en nuestro país”, expresó Ruiz.

La celebración eucarística y acto de acción de gracias se realizó este miércoles 20 de mayo de 2026 en la casa comunal de la comunidad Santa Marta, en el distrito de Victoria, en Cabañas Este.

Durante la eucaristía también se agradeció por la liberación de los líderes ambientalistas de Santa Marta, quienes, según los organizadores, fueron encarcelados injustamente.

“Gracias a Dios, ahora podemos decir que la libertad y la justicia reinan nuevamente en esta comunidad. Sin embargo, eso no significa que debamos quedarnos callados, sino continuar exigiendo justicia para nuestros hermanos y hermanas que siguen injustamente encarcelados en las diferentes cárceles del país bajo el régimen de excepción”, expresó monseñor Ruiz.

Durante el acto ecuménico se enfatizó que, aunque finalmente se emitió la resolución que declara la inocencia de los cinco líderes comunitarios antiminería de Santa Marta, esto no significa que guardarán silencio. “Por el contrario, ahora debemos seguir exigiendo justicia para los demás”, pidió Ruiz.

“Como Iglesia Católica Antigua, nuestro lema es ir donde los demás no quieren ir. Y también decimos que vamos a seguir hasta donde se nos permita, porque estamos acompañando al pueblo de Dios”, enfatizó Ruiz.

Asimismo, sostuvo que el pueblo de Dios “no es solamente aquel que llega a la Santa Misa o que asiste a la iglesia”, sino también quienes luchan contra las injusticias y levantan su voz contra “la tala de árboles, la deforestación en El Espino, los rellenos sanitarios, la minería, la tala indiscriminada de manglares y las construcciones que dañan el ecosistema”.

“Muchos decimos que hay que cuidar el medio ambiente, pero yo creo que ya debemos exigir un alto a la degradación de nuestros ecosistemas, para que tengamos aire limpio y agua pura; para que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones puedan vivir en un mundo sin contaminación y con agua apta para el consumo”, expresó.

“Por eso nos unimos a las voces valientes de hombres y mujeres que han exigido y siguen exigiendo el cese de la represión, que velan por los derechos humanos y que ahora están siendo injustamente perseguidos, calumniados, difamados, encarcelados e incluso asesinados”, manifestó.

También aseguró que, como Iglesia, no pueden permanecer callados.

“Nosotros debemos ser sal y luz, y para serlo tenemos que dar un buen testimonio de vida. Debemos caminar junto al pueblo que sufre, llorar con quien llora, reír con quien ríe y trabajar con quien trabaja”, afirmó.

“Estamos alegres porque nuestros hermanos ya están libres y se demostró su inocencia. Pero seguimos exigiendo libertad para los inocentes y que todos tengan un juicio justo”, agregó.

El sacerdote David Rodríguez, integrante del Comité Nacional Monseñor Romero y defensor de derechos humanos, afirmó que “solo el pueblo salva al pueblo” y señaló que continúan acompañando a la comunidad de Santa Marta, que hoy da gracias a Dios por una batalla ganada, aunque la lucha continúa “por los valores del Reino”.

“¿Y cuáles son esos valores del Reino? No debemos cansarnos de repetirlo: cuando hablamos del Reino de Dios, hablamos de un reino donde se respete la vida, la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, el amor y la paz. Son los valores que Jesús nos enseñó”, añadió.

Agregó que también acompañan a la comunidad de San Francisco Angulo, donde se pretende instalar un relleno sanitario.

“Todos los días esa gente, niños, ancianos y familias enteras, tendría que soportar el paso constante de camiones de basura. Eso es una injusticia; es no reconocer la dignidad de la persona humana”, lamentó.

“Por eso luchamos por la vida, luchamos también por esa comunidad”, afirmó.

Asimismo, aseguró que acompañan a madres y familias que tienen hijos o esposos inocentes encarcelados, como ocurrió con los líderes de Santa Marta.

“A todos aquellos que se muestran indiferentes ante estas manipulaciones y ante el sufrimiento ajeno, les pedimos oración para que Dios les conceda sensibilidad y puedan sentir en su corazón el dolor de sus hermanos”, afirmó.

“Queridos hermanos, ver una injusticia y no combatirla es cometerla. Escuchar una mentira y no luchar por la verdad es convertirse también en parte de esa mentira”, expresó.

Por otra parte, monseñor Neftalí Ruiz envió un mensaje a la sociedad salvadoreña: “A quienes nos verán a través de las redes sociales, incluso, a aquellos que luego tergiversarán nuestras palabras y dirán que estamos pidiendo la liberación de quienes han cometido injusticias, queremos decirles que también oramos por quienes nos difaman y calumnian, pero seguiremos levantando nuestra voz”, aseguró.

Monseñor Ruiz sostuvo que como Iglesia Católica Antigua no solo velarán para que a Cristo “se le dé la debida reverencia”, sino también para exigir justicia y paz.

“Porque no puede haber paz sin justicia social”, concluyó.

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