Impulsan recolección de firmas en apoyo al médico Rafael Aguirre

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (CONADESA) y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) iniciaron una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org con el objetivo de frenar el proceso de despido contra el doctor Rafael Aguirre, quien enfrenta sanciones tras denunciar la escasez de medicamentos en el sistema público de salud.

El sindicato sostuvo que el doctor Rafael Aguirre ha sido “un pilar en la defensa del sistema de salud en El Salvador”.

“A lo largo de su carrera, no solo ha velado por la salud y la vida de la población salvadoreña, atendiendo a más de 350 pacientes al mes como especialista en medicina interna y oncología del ISSS, desde la calidez y ética humana que lo caracteriza; sino, también, ha alzado su voz para denunciar situaciones críticas que afectan tanto a pacientes como a profesionales sanitarios”, afirmó la organización.

Sin embargo, denunciaron que, pese a su trayectoria y compromiso, el médico enfrenta actualmente un proceso de despido que, según afirman, busca silenciar sus denuncias y aportes en defensa del sistema de salud.

“Tu firma a esta petición es un paso importante para apoyar al Dr. Aguirre y, junto a miles de salvadoreños, exigir justicia y el respeto al derecho a opinar sin miedo a represalias. Su trabajo y el de muchos otros no puede ser silenciado por decisiones arbitrarias y falta de análisis crítico”, señalaron.

Asimismo, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña pidió respaldar la petición como muestra de apoyo al doctor Rafael Aguirre y como parte de la exigencia de un sistema de salud “más justo y transparente” para la población salvadoreña.

“¡Levantemos nuestras voces y defendamos la justicia y el derecho a la libre expresión! ¡Alto a la persecución laboral!”, expresó la organización.

“El Dr. Rafael Aguirre, médico del ISSS y defensor del sistema de salud en El Salvador, enfrenta un proceso de despido tras denunciar problemáticas que afectan a pacientes y personal sanitario”, agregó.

“Apoyemos su derecho a expresarse sin represalias y defendamos un sistema de salud más justo y transparente”, concluyó.

La petición está disponible en la plataforma Change.org: https://c.org/sSJ8vTTFKS

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