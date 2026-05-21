Comunidad educativa pide revertir suspensión de directora del Centro Escolar

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Padres de familia del Centro Escolar Barrio el Progreso, ubicado en Soyapango, San Salvador Este, se concentraron en las afueras del centro educativo para solicitar a la ministra de Educación y a la Dirección Departamental de Educación de San Salvador que reinstalen a la directora del centro educativo, Marta Yanira Rosa de Marcos, ya que fue «despedida injustificadamente» luego de una denuncia “sin fundamentos”.

Erick Martínez, ex alumno del centro educativo y ahora padre de familia, señaló que el llamado que hacen es para que la ministra de Educación, la Departamental de San Salvador o incluso el mismo presidente de la República, pueda reinstalar a Rosa de Marcos, ya que ella lleva más de 42 años al servicio de la institución, primero como maestra y luego como directora.

“Ella ha sido despedida injustificadamente, sin un fundamento, no le han dado el derecho a defenderse, no han dado el derecho a desestimar alguna acusación y como padres de familia no nos han dado la oportunidad de decir qué pensamos o si en realidad está pasando la situación por la que a ella la han destituido”, comentó Erick Martínez.

En redes sociales, el Frente Magisterial Salvadoreño publicó un video donde se denuncia que en el Centro Escolar Barrio El Progreso de Soyapango, “sufren represión y amenazas por parte de la dirección escolar y la Policía Nacional Civil”.

En su publicación, señaló que “los padres denuncian sufrir amedrentamiento, represión para no ejercer su libertad de expresión e intimidación”. También, surgió una denuncia en que una las madres de familia se quejaron por unos zapatos presuntamente desgastados brindados por el Gobierno. La directora les pidió anotar el nombre de sus hijos para brindarlos al MINED y realizar el procedimiento para un cambio.

Ya que, según cuentan los padres, la directora solo cumplía los lineamientos que la ministra de Educación les había ordenado. La denunciante, al ver que no le harían un cambio de inmediato procedió a llevarse los zapatos. Según informaron los padres de familia, a la madre de familia su problema se le terminó resolviendo.

“Ha sido una publicación irresponsable que se hizo en las redes diciendo que como padres de familia nos tienen amenazados con la policía, que sufrimos maltrato, que, al pedir una opinión o solución, ella (la directora) nos va a aplicar el régimen, cosa que no es así. Todos los que estamos aquí sabemos la calidad de persona que ella es”, agregó Martínez.

“A mí en lo personal me ha resuelto problemas que tuvimos con la entrega de los paquetes escolares, donde los pantalones a mi hijo no le quedaban. Ella nos resolvió, incluso estando fuera de sus manos”, agregó.

El padre de familia enfatizó que “no es justo” que por una persona se haya despedido a la directora, sin tomar en cuenta la opinión de los padres de familia. “Por un par de zapatos dijo todas esas mentiras, pero se le resolvieron. Ella misma publicó en las redes que se le resolvió el problema. Pero a la señora Rosa de Marcos solo le llaman y le dicen que se retire, que presiden de sus servicios”.

Los padres de familia piden una mesa de diálogo para que se discuta la restitución de la directora Marta Yanira Rosa de Marcos. “Ella es nuestra directora y tiene que culminar su carrera profesional de más de 40 años; ella tiene que ir a descansar a su casa cuando sea la hora, pero que sepa que su trabajo se le reconoció, no como ahorita que se le han levantado calumnias, falsas acusaciones”.

La publicación se hizo martes y el jueves al mediodía, “en su hora de almuerzo”, el director departamental de SS, Ronald Monterrosa llamó a la directora para informarle que prescindían de sus servicios en el centro educativo. Como comunidad dicen estar indignados.

Vanessa Linares, una de las madres de familia que participó en la concentración, señaló que la directora “ha sido una gran persona, responsable, respetuosa y paciente tanto como con alumnos como con los padres”.

“Ella siempre nos resolvió; ha sido maestra y directora y siempre ha sido una persona responsable y educada. Nunca nos ha faltado el respeto, nunca nos ha amenazado, nunca nos ha intimidado o nunca nos ha dicho que se tienen que quedar callados por X o B motivos”, agregó Linares.

La ciudadana señaló es injusto “que por una madre de familia que no quieren acatar los lineamientos de disciplina impuestos por la ministra, ella haya salido perjudicada; porque siendo responsables nosotros de nuestros hijos, tenemos que acatar (…) nosotros queremos que nos regresen a nuestra directora, sabemos su trabajo, su trayectoria, han sido 42 años en esta escuela y muchos damos fe de que ella es una buena persona”.

Firmas de la comunidad estudiantil

Los padres de familia han recogido voluntariamente alrededor de 270 firmas que se prevén sean presentadas en la dirección departamental de educación. Esto como muestra de respaldo hacia la directora.

En las últimas semanas en diferentes centros educativos se han despedido a maestros bajo la modalidad “supresión de plaza”. Han acudido a varias dependencias del Gobierno para solicitar apoyo.

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