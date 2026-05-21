Claudia Ortiz cuestiona a ministra de Vivienda y relanza propuesta para viviendas accesibles

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, volvió a presentar la “ley de fomento a la vivienda mediante equilibrio del alojamiento turístico”, esto, luego de las declaraciones alejadas “de la realidad” de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien propuso tres formas de cómo los salvadoreños pueden comprar una vivienda.

En el pleno legislativo, la diputada sostuvo que durante esta semana fueron notorias las declaraciones de la titular de Vivienda, quien informaba que había tres formas para comprar una casa. La primera, dijo la minitra Sol, que le heredaran dinero y comprarla; “pero la realidad es que para la mayoría de familias en El Salvador, la única herencia que pueden dejar los padres a los hijos, es la educación, los valores, el amor a Dios, pero seguramente no dinero”, refutó Claudia Ortiz.

La segunda forma planteada por la ministra de Vivienda es ahorrar por 15 o 20 años y comprar la casa “Cash”. “Pero esta funcionaria no toma en cuenta que hoy por hoy, a los salvadoreños no les sobra dinero después de sus pagos correspondientes, de su salario o de su ingreso. Es más, falta dinero. Hoy por hoy, la gente tiene la difícil decisión si comprar comida o pagar la energía eléctrica, entonces, el dinero no sobra para ahorrar”, comentó Ortiz.

Mucho menos, explicó, la tercera opción expuesta por Michelle Sol, quien propone acceder a un crédito hipotecario y pagar un poco más de la cuota para ahorrarse intereses. “Ni el dinero sobra para pagar un poquito más de la cuota y la gran realidad es que la mayoría de los salvadoreños no tienen acceso al crédito hipotecario”, aclaró Ortiz.

En El Salvador, actualmente alrededor del 23% de la población tiene acceso a algún tipo de crédito formal, según la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025 del Banco Central de Reserva.

«La gente explotó de indignación, de cólera, de dolor y tristeza al oír esas declaraciones porque estaban escuchando a una funcionaria hablar de forma insensible, hablar desde su privilegio y no desde la responsabilidad que tiene, que es hacer accesible la vivienda para la mayoría de salvadoreños», puntualizó Ortiz.

De hecho, lo que más le preocupa a la población es que las declaraciones surgen de la propia ministra de Vivienda, quien es la responsable de crear las condiciones para una vivienda accesible.

“Quedó claro que: o no se tiene conocimiento de la realidad, no importa la realidad o los intereses que se están representando son otros. Quedó en evidencia que hoy por hoy, el Estado no hace nada para crear condiciones en el mercado de vivienda que permitan accesibilidad a la gente”, lamentó Ortiz.

A juicio de Claudia Ortiz, el Estado le traslada la responsabilidad a los salvadoreños, “diciéndoles que es culpa de ellos porque no tienen capacidad de ahorrar o porque no les hacen un préstamo”. “Los jóvenes no están aspirando a que el gobierno les regale una casa, están aspirando a que las condiciones del mercado de vivienda sean más justas”.

Tras ese contexto, la diputada volvió a presentar su propuesta de ley para la creación de un fondo para el incentivo de la vivienda accesible; pidió a los legisladores que se estudiara en una comisión, sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

Desequilibrio en el mercado de vivienda

“El mercado de vivienda en El Salvador tiene desequilibrios. Es un mercado que tiene distorsiones que generan que los precios suban y que sean inalcanzables para la mayoría de la gente”, agregó.

El Salvador presenta unun déficit habitacional de más de 350,000 viviendas.

La legisladora señaló que uno de los desequilibrios en el mercado de vivienda es que muchos propietarios consideran más rentable alquilar sus casas o apartamentos a través de plataformas digitales de alojamiento temporal. En estos espacios, una vivienda puede rentarse por $20, $50, $100 o más por noche, lo que resulta más atractivo que arrendarla de manera permanente a una familia para uso residencial.

“Como esto normalmente es más rentable, la consecuencia es que hay menos viviendas y apartamentos en el mercado para que la gente pueda acceder para vivir de forma permanente y eso hace que los precios suban. Ahí está el problema”, enfatizó Ortiz.

Por ello, propuso que se cree un fondo para el incentivo de la vivienda accesible; el cual el Estado podrá echar mano de recursos para generar incentivos a un mercado de vivienda que sea accesible para la mayoría de la gente.

El funcionamiento de este fondo permitiría crear incentivos fiscales para quienes opten por alquilar sus propiedades con fines residenciales permanentes en lugar de destinarlas a alquileres turísticos de corta duración. Además, se podrían implementar programas de apoyo a propietarios, como financiamiento para mejoras en las viviendas que las hagan más competitivas en el mercado. El fondo también podría cubrir subsidios de seguros contra daños y brindar asistencia a familias vulnerables que, ante una emergencia, no puedan cubrir el pago mensual de su alquiler, “En fin, el fondo da para mucho”.

Este fondo se sostendría mediante una contribución especial del 3% aplicada al costo total que pagan los usuarios o clientes de plataformas digitales de alquiler turístico de corta duración. “El que puede pagar $20, $50, $100 o más por noche, puede asumir un 3% adicional”, enfatizó Ortiz. La medida está dirigida a los turistas, principales usuarios de estas plataformas, que llegan al país con capacidad de consumo.

Ortiz destacó el crecimiento acelerado de plataformas como Airbnb, Expedia, Booking y otras, que en los últimos años han ampliado de manera significativa su mercado en El Salvador. A pesar de la propuesta explicada a detalle, los legisladores negaron sus votos.

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