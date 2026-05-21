Animalistas denuncian tala de árboles en Santa Lucía Las Flechas

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Saúl Méndez

Colaborador

La agrupación Salvadoreños Unidos Contra el Maltrato Animal denunció la tala de árboles en el sector de Santa Lucía Las Flechas, en La Paz Centro, y advirtió que esta situación está destruyendo la naturaleza y dejando sin refugio, sombra y protección a perros, gatos, aves y fauna silvestre. “Están destruyendo el hábitat de nuestros animales”, señaló la organización.

Según la agrupación, mientras continúan los cortes de árboles sin control, numerosos animales huyen desorientados, sufren y desaparecen. “¿Quién responde por ellos? ¿Quién responde por el daño irreversible al medio ambiente?”, cuestionaron.

“Y como siempre, las comunidades pobres somos las olvidadas”, expresaron.

La organización también denunció que el polvo generado en la zona se ha vuelto insoportable.

“Familias enteras del caserío Las Flechas estamos respirando contaminación todos los días. Hay personas con problemas respiratorios y una escuela a pocos metros donde niños están expuestos constantemente, sin importarles su salud ni su seguridad”, alertaron.

La agrupación explicó que ya presentó denuncias formales ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otras autoridades competentes, pero aseguraron no haber obtenido respuestas claras.

Según información proporcionada por la organización, el MARN les informó que las afectaciones a la salud corresponden al Ministerio de Salud (MINSAL). En cuanto al componente ambiental, la institución indicó que el caso fue remitido a la Unidad Ambiental de la alcaldía correspondiente para su seguimiento.

“En ese sentido, el seguimiento deberá solicitarse directamente a la Unidad Ambiental del municipio. Por parte de esta área, únicamente se realiza la recepción de los reportes y se derivan a las instancias correspondientes”, detalló la comunicación del ministerio.

“Nadie hace nada. Nos ignoran. Nos callan. Nos abandonan”, manifestó la agrupación animalista.

“Esto ya no es solo una denuncia ambiental. Es una denuncia humana y animalista”, aseguraron.

Además, sostuvieron que la propiedad privada no puede estar por encima del derecho de las comunidades a respirar aire limpio ni del derecho de los animales a conservar su hábitat.

Detallaron que el artículo 117 de la Constitución de El Salvador establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el medio ambiente.

“Cuando una tala afecta fauna, genera contaminación y pone en riesgo la salud de niños y familias, deja de ser un asunto ‘privado’ y se convierte en un problema ambiental y social”, señalaron.

“Defender a los animales también es defender los árboles, el agua, el aire y las comunidades que todavía intentan sobrevivir”, agregaron.

Aunque la agrupación es de carácter animalista, sus integrantes manifestaron que el sufrimiento animal también incluye la destrucción de su entorno y el impacto que esto provoca en las comunidades donde habitan.

“No podemos seguir permitiendo tanta indiferencia”, afirmaron.

La organización también informó que decidió retomar sus actividades como Salvadoreños Unidos Contra el Maltrato Animal.

“Durante un tiempo nos alejamos un poco de la página debido al desgaste emocional, la frustración y el impacto psicológico que muchas veces vivimos quienes trabajamos en rescate y protección animal”, explicaron.

“Ver tanto sufrimiento constantemente también afecta, y en ocasiones descansar es necesario para poder continuar luchando por ellos”, añadieron.

Pese a ello, la agrupación aseguró que observa con preocupación un incremento del maltrato animal en El Salvador, aun cuando existen leyes que, según señalaron, requirieron años de lucha para ser aprobadas. Indicaron que muchas de esas normativas no se están respetando ni aplicando adecuadamente.

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