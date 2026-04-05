Resurrección invita a renovar la vida en actitudes y acciones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Anthony Gutiérrez presidió la homilía del Domingo de Resurrección en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, destacando que la resurrección “es una fuerza que cambia la vida”.

Invitó a los fieles a reflexionar sobre dónde necesitan hoy la resurrección, recordando que muchas personas viven cansadas por dentro, sin esperanza ni alegría, y que la Pascua es precisamente la oportunidad para renovar la vida y recuperar la dignidad.

En su mensaje, Gutiérrez recordó el ejemplo de María Magdalena frente al sepulcro vacío y subrayó que la fe no siempre es clara ni inmediata, pero que Dios se deja encontrar en el camino.

Citó a Monseñor Romero, quien afirmaba que un cristiano que no vive el compromiso de la resurrección aún no cree en Cristo resucitado. Para el sacerdote, vivir como resucitados significa enfrentar los problemas con esperanza, perdonar, levantarse tras las caídas y transformar la realidad desde el amor.

Durante la procesión de ofrendas, la comunidad presentó el Cirio Pascual como símbolo de Cristo Resucitado, recordando las palabras de Monseñor Romero sobre la lucha por un mundo más justo desde la fe en la resurrección.

El padre Gutiérrez concluyó que la Pascua no es solo celebración, sino un llamado a dar pasos concretos de reconciliación, oración y cambio personal, para que la vida florezca y dé fruto en abundancia.

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