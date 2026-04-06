Maduro y Cilia envían mensaje de esperanza a pueblo de Venezuela

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Caracas/Prensa Latina

El presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente y diputada Cilia Flores, enviaron este domingu un mensaje de amor, paz y esperanza al pueblo de Venezuela.

En post divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario -secuestrado junto a su esposa el pasado 3 de enero y encarcelados en una prisión de Nueva York- expresó que este Domingo de Resurrección “queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza”.

El gobernante señaló que esta Semana Santa recuerda una verdad muy profunda: “no hay resurrección sin pasión”.

Afirmó que primero viene la luz, el dolor y la entrega, pero “después viene la vida nueva».

Maduro, citando al Evangelio, aseveró que el “Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde”, y es esa “nuestra primera idea”.

Ese Evangelio, declaró, también hoy “nos habla a nosotros” y dice que hay que “quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor. Nos llama a salir de todo lo que nos encierra por dentro”, apostilló.

Añadió que nos está enseñando que resucitar también “es sanar, liberar, perdonar, reencontrarnos y volver a caminar juntos”.

Por eso, dijo el dignatario, este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es “la victoria de la vida y de la verdad”.

“No gana la mentira: gana la verdad. No ganada el odio: gana el amor. Y esa victoria nos llama a buscar la unidad, el diálogo, la reconciliación y la paz entre todos y todas”, aseveró.

El presidente constitucional señaló que la tercera certeza Cristo acompaña a su pueblo “hasta el fin de los tiempos”, y aboga porque el “Señor Resucitado bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo, y nos llene de fe, de amor y de esperanza”.

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