Irán ataca instalaciones energéticas en Israel y tres países árabes

Compartir

Teherán/Prensa Latina

Irán informó este domingo que llevó a cabo ataques contra una refinería en la ciudad israelí de Haifa y contra instalaciones energéticas vinculadas a empresas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) señaló en un comunicado que las acciones forman parte de la 96.ª oleada de la operación “Promesa Verdadera 4”, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Según la nota, los bombardeos se ejecutaron en represalia por acciones previas contra infraestructuras petroquímicas y puentes dentro de Irán.

El CGRI indicó que fuerzas navales y aéreas participaron en una operación conjunta contra “objetivos sionistas” en Israel e intereses económicos estadounidenses en varios países de la región.

Entre los blancos, destacó una refinería en Haifa, que, según la versión iraní, suministra combustible a la aviación militar israelí, y cuya infraestructura principal habría sufrido daños significativos.

Asimismo, se reportaron ataques contra instalaciones asociadas a las compañías estadounidenses ExxonMobil y Chevron en la zona de Habshan, en Emiratos Árabes Unidos.

En Baréin, un complejo petroquímico en Sitra habría sido alcanzado por drones, mientras que en Kuwait se registró un incendio en una planta en Shuaiba, lo que obligó a su evacuación.

Desde finales de febrero, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva contra Irán, que ha dejado miles de muertos y heridos, mientras Teherán responde con ataques mediante misiles y drones.

Las acciones iraníes contra lo que denomina intereses estadounidenses en países árabes han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles, hechos que han sido condenados por los gobiernos de la región.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...