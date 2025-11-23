MARN prevé para la tarde y noche lluvias en la zona paracentral y oriental 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que durante la mañana de este domingo el cielo estará un poco nublado, sin embargo, por la tarde y noche, son posibles lluvias en sectores de la zona oriental y paracentral.

“En la zona central y occidental, el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento se mantendrá entre 10 y 22 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas altas del occidente; soplará del noreste durante la mañana, noche y madrugada”, detalló.

En las últimas horas de este domingo, se han registrado vientos de hasta 47.4 km/h en Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

Según el MARN, vaguadas en niveles bajos favorecen ligera inestabilidad, generando lluvias en sectores del país, además, el flujo acelerado del este se combina con vientos de una circulación anticiclónica en el Golfo de México, generando vientos norestes.