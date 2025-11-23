Página de inicio » Nacionales » MARN prevé para la tarde y noche lluvias en la zona paracentral y oriental 

MARN prevé para la tarde y noche lluvias en la zona paracentral y oriental 

Redacción Nacionales 23 noviembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en MARN prevé para la tarde y noche lluvias en la zona paracentral y oriental  311 Vistas

Compartir
        

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que durante la mañana de este domingo el cielo estará un poco nublado, sin embargo, por la tarde y noche, son posibles lluvias en sectores de la zona oriental y paracentral.

“En la zona central y occidental, el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento se mantendrá entre 10 y 22 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas altas del occidente; soplará del noreste durante la mañana, noche y madrugada”, detalló.

En las últimas horas de este domingo, se han registrado vientos de hasta 47.4 km/h en Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

Según el MARN, vaguadas en niveles bajos favorecen ligera inestabilidad, generando lluvias en sectores del país, además, el flujo acelerado del este se combina con vientos de una circulación anticiclónica en el Golfo de México, generando vientos norestes.

Tags

Ver también

Recuerdan nueve años de la partida física de Fidel Castro

Compartir        Alma Vilches @AlmaCoLatino A nueve años de la partida física de Fidel Castro, el Movimiento …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.