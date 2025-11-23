Recuerdan nueve años de la partida física de Fidel Castro

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A nueve años de la partida física de Fidel Castro, el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba, desarrolló un conversatorio para rendir homenaje al líder revolucionario y recordar su legado histórico, en defensa de la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo.

Fidel es recordado por el impulso de las transformaciones económicas y sociales de Cuba, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa política exterior, basada en los principios del internacionalismo proletario y la coexistencia pacífica.<

“Hoy festejamos la vida de Fidel, que nos ha ilustrado a ser un revolucionario, hasta el último momento de su vida luchó porque tuviéramos un mundo mejor, a las 10:21 de la noche del 25 de noviembre de 2016 Cuba y el mundo supieron que había dejado de latir el noble corazón del líder histórico de la revolución cubana, nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro”, dijo un representante de la embajada de Cuba en El Salvador.

Asimismo, reiteró que la vigencia de Fidel es mayor hoy, cuando Cuba sigue durante más de 60 años bajo el bloqueo económico, criminal, financiero y comercial por parte del gobierno yanqui, ha reportado pérdidas económicas a esta criminal guerra por 7,556 millones de dólares tan solo en el último año la resistencia del pueblo cubano.

