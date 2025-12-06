MARN prevé lluvias y tormentas en zona montañosa norte y franja volcánica

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que en el transcurso de la tarde de este sábado, se prevén lluvias y tormentas en sectores de la zona montañosa norte y franja volcánica del país.

“Al final de la tarde y durante el transcurso de la noche, las tormentas serán en sectores de la zona oriental y central del país. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada”, señaló el MARN.

La principal influencia es el flujo del este, una vaguada al este de El Salvador, el calentamiento diurno y apoyo de capas medias, que en combinación generará condiciones para la ocurrencia de lluvias, incluso acompañadas de actividad eléctrica.

Medio Ambiente detalló que en las primeras horas de este sábado, la temperatura descendió hasta los 10.0 °C en Las Pilas, Chalatenango.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...