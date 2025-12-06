INTERPOL elimina alerta roja contra Ivania Cruz y Rudy Joya

Compartir

Redacción Nacionales

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) informó que INTERPOL eliminó la alerta roja internacional de captura, contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, al constatar que su emisión vulneraba el artículo 3 de su Estatuto, que prohíbe toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

Según UNIDEHC, queda demostrado que el proceso fabricado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno salvadoreño en contra de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, obedeció a motivaciones políticas por su labor de defender derechos.

El Observatorio Internacional de Abogacía (OIAD)con el apoyo voluntario del abogado Pedro Andújar, solicitó formalmente a INTERPOL retirar las notificaciones rojas emitidas contra ambos abogados.

Diversos mecanismos de las Naciones Unidas denunciaron recientemente, que las notificaciones rojas contra Cruz y Joya constituían un acto de represión transnacional, y una instrumentalización del sistema de cooperación policial internacional con fines políticos.

En agosto de 2025, el OIAD alertó sobre la criminalización y el hostigamiento de ambos abogados, así como sobre la emisión de las notificaciones rojas por parte de INTERPOL, tras ser declarados rebeldes en el caso conocido como “La Floresta”.

