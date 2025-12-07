Oficialismo de Honduras analiza injerencia de EEUU en elecciones

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras se reunirá hoy en esta capital para analizar la intromisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El encuentro fue convocado con carácter urgente por el expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) para “exponer y deliberar” sobre lo que calificó de actos injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles de Trump.

En un escrito publicado el miércoles último en su cuenta de la red social X, el también líder de Libre llamó a la Coordinación Nacional de la formación progresista a reunirse en Tegucigalpa para tratar la inédita intrusión del magnate norteamericano en los comicios celebrados hace una semana.

Zelaya aludió a los tres mensajes publicados por el mandatario estadounidense a 72 horas de la contienda, en los que apoyó de manera abierta al candidato presidencial del derechista Partido Nacional (PN), Nasry Asfura.

Además, el gobernante de la potencia del norte pidió al electorado hondureño no votar por la aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, y llegó hasta amenazar con recortar la ayuda económica a Honduras si eso llegaba a ocurrir.

Para rematar, Trump anunció el indulto (concedido el 1 de diciembre) al expresidente hondureño y narcotraficante Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por una corte neoyorquina a 45 años de cárcel por introducir más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

“Esta flagrante coerción contra la voluntad popular, sin precedentes en nuestra historia, del presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo, busca torcer el mandato del pueblo hondureño”, denunció el coordinador general de la joven agrupación surgida en 2011.

En opinión de Zelaya, esas interferencias estigmatizaron a la candidata de Libre, amenazaron al electorado y pretendieron manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo, enfatizó.

Esta intromisión generó daños graves al pueblo hondureño, que exige una respuesta firme, segura y profundamente patriótica, a fin de definir las acciones políticas, legales y diplomáticas que Libre adoptará para defender la dignidad nacional, la democracia, el voto popular y la paz de la República, aseveró.

“Libre es un partido pacífico y democrático, pero jamás estará de rodillas”, sentenció el exmandatario.

El partido oficialista interpuso este sábado un recurso de nulidad administrativa contra los escrutinios realizados en las 19 mil 167 juntas receptoras de votos en el nivel electivo presidencial, tras denunciar inconsistencias y fallos en la transmisión de resultados preliminares (TREP).

Libre presentó la demanda ante el Consejo Nacional Electoral para frenar un proceso contaminado por irregularidades técnicas y operativas dentro del sistema de divulgación TREP, al que calificó de un desastre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...