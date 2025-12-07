Rusia exhorta a EEUU a evitar conflicto con Venezuela

Moscú/Prensa Latina

El vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a abstenerse de «deslizarse» hacia un conflicto a gran escala con Venezuela.

El vicetitular de Asuntos Exteriores manifestó igualmente en entrevista con la agencia de noticias TASS, que Rusia está «codo con codo» con el liderazgo de la nación sudamericana.

Riabkov agregó que Moscú estaba muy preocupado por los acontecimientos en torno a Venezuela, ya que «las tensiones no disminuyen y la escalada continúa.

Esto está relacionado principalmente con el deseo de establecer el dominio indiscutible de Estados Unidos en la región, esto es una marca registrada de la Administración de Trump».

Mostramos solidaridad con Venezuela, recientemente se firmó un acuerdo de asociación estratégica y cooperación, continuó.

«Apoyamos a Venezuela, tal como ella nos apoya, en diversas plataformas. En estos momentos difíciles, estamos codo a codo con Caracas, con el liderazgo venezolano. Esperamos que la Administración de Trump se abstenga de seguir deslizándose hacia un conflicto a gran escala. Hacemos un llamado a ellos», concluyó.

Washington acusa sin pruebas a las autoridades venezolanas de no luchar lo suficiente contra el contrabando de drogas.

El diario The New York Times informó que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano.

Medios de comunicación estadounidenses informaron en varias ocasiones que el país norteamericano podría comenzar a lanzar ataques contra el Estado bolivariano en un futuro próximo.

