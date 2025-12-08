INTERPOL elimina alerta roja de captura contra abogados de UNIDEHC 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Oficina Central de INTERPOL suspendió la alerta roja internacional de captura contra los voceros y abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivana Cruz y Rudy Joya, emitida por petición del gobierno salvadoreño.

UNIDEHC indicó que a finales del mes de noviembre de 2025 se notificó, por parte de la Oficina Central de INTERPOL, que luego de la gestión del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y el Colegio de la Abogacía Española, se logró la eliminación de la alerta roja en contra de ambos defensores de Derechos Humanos.

En las últimas semanas, expertos de las Naciones Unidas expresaron que las alertas de INTERPOL están siendo utilizadas para perseguir políticamente a defensores de derechos humanos, como en el caso de UNIDEHC, lo cual es una clara represión transnacional; lo cual no debe ser el objetivo de la organización policial internacional según su creación.

“Los diferentes organismos internacionales y organizaciones sociales han apoyado este proceso de solicitud e incidencia, para detener lo que de manera arbitraria el gobierno inconstitucional de Nayib Bukele realiza, utilizando el sistema de justicia salvadoreño a través de Tribunales como los de Crimen Organizado, para criminalizar y perseguir a quienes defienden derechos”, señaló UNIDEHC.

Asimismo, consideró esto como una victoria nacional e internacional, frente a la mentira y manipulación de un gobierno que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos, quedando claro por la misma INTERPOL, que el caso de los abogados Cruz y Joya es por motivaciones políticas, sin fundamento legal, únicamente debido a su labor de defender causas justas.

En agosto de 2025, el OIAD alertó sobre la criminalización y el hostigamiento de ambos abogados, así como sobre la emisión de las notificaciones rojas por parte de INTERPOL, tras ser declarados rebeldes en el caso conocido como “La Floresta”.

En septiembre de 2025, Rudy Joya fue citado por la policía española en relación con su solicitud de asilo en España, al presentarse ante las autoridades, fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Mientras tanto, Ivania Cruz también compareció ante la Audiencia Nacional, que dictó medidas cautelares para ambos, como acudir a firmar cada 15 días, entregar su pasaporte, no abandonar el país y notificar cualquier cambio de domicilio.

La revocación de las notificaciones por parte de INTERPOL constituye un reconocimiento explícito, de que el mecanismo había sido utilizado indebidamente con fines políticos, en contravención del artículo 3 de sus Estatutos, y representa un avance significativo para la protección de abogados especializados en la defensa de derechos humanos que enfrentan persecución por su labor profesional.

El OIAD hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas a poner fin a toda persecución contra Ivania Cruz y Rudy Joya, así como contra otros profesionales de la abogacía salvadoreña.

Además, pidió a las instancias nacionales e internacionales garantizar que mecanismos de cooperación policial, como INTERPOL, no sean utilizados para perseguir arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos.

