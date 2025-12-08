La prolongación de la detención de Ruth López es injusta y desproporcionada: Cristosal

“Esta decisión confirma un patrón ya evidente en el sistema de justicia salvadoreño, que es la prolongación arbitraria de procesos penales contra defensores de derechos humanos y prisioneros de conciencia”.

Cristosal reiteró que la prolongación de la detención de Ruth López es injusta, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y a los marcos legales.

Cristosal rechazó la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, divulgada por medios de comunicación, de prolongar por seis meses más la prisión preventiva en el proceso contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López.

“Seguiremos acompañando todos los esfuerzos por garantizar su libertad y su derecho a un juicio justo. El caso de Ruth carece de fundamento legal y probatorio, y no reviste ninguna complejidad que justifique la extensión del proceso”, destacó la organización.

Según Cristosal, esta decisión confirma un patrón ya evidente en el sistema de justicia salvadoreño, que es la prolongación arbitraria de procesos penales contra personas defensoras de derechos humanos y prisioneros de conciencia, entre ellas la abogada López y otros defensores detenidos en circunstancias similares.

Asimismo, consideró que la defensa debió tener la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos en los plazos ordinarios establecidos por la ley. El Estado salvadoreño sigue sin cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyen, entre otras obligaciones, la revisión urgente de la medida de detención preventiva impuesta a Ruth.

Recientemente, la directora Regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, envió una carta a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, donde mostró su preocupación por el actuar de la institución en el caso de la abogada Ruth López, detenida arbitrariamente desde el 18 de mayo de 2025.

“Exigimos a la Procuradora de DDHH, Raquel Caballero, que cumpla el mandato y proteja su integridad, ejercer plenamente las facultades constitucionales de verificación y supervisión, mediante visitas regulares y rigurosas a López, documentando su estado de salud, condiciones de detención y acceso a su defensa”, señala el documento enviado por Amnistía Internacional.

Piquer pidió a la titular de la PDDH emitir pronunciamientos institucionales con enfoque de protección, evitando expresiones o valoraciones que puedan interpretarse como minimización del riesgo o deslegitimación de denuncias. Este caso emblemático pone en relieve la importancia de contar con instituciones nacionales de derechos humanos fuertes, independientes y centradas en la dignidad humana.

La abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, fue reconocida por Amnistía Internacional como prisionera de conciencia, dada la gravedad de los hechos y el riesgo para su seguridad y salud, se encuentra entre las personas que los estándares internacionales exigen una protección reforzada por parte de los mecanismos nacionales de derechos humanos.

