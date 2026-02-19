Cristosal destaca inclusión de Ruth López en mural de la UES

Saúl Méndez

Colaborador

La fundación Cristosal destacó la inclusión de la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Ruth López, en el mural Campus Magma, ubicado en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES), donde comparte espacio con figuras como Candelaria Navas, Morena Herrera y María Isabel Rodríguez.

Según la organización, la obra rinde homenaje a mujeres que han contribuido a la promoción de la igualdad, la democracia y los derechos humanos en El Salvador.

En el mural, López aparece junto a otras referentes del país, en un reconocimiento que se suma a distinciones nacionales e internacionales por su trayectoria, así como a pronunciamientos locales y globales que exigen su liberación, dado que es una presa política.

Campus Magma forma parte de una serie de murales inaugurados en el edificio histórico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, la única universidad pública del país.

De acuerdo con Cristosal, las piezas buscan abrir diálogo sobre temas como igualdad, salud mental, ecofeminismo y el reconocimiento de mujeres que han sostenido luchas sociales en el país.

La inauguración del mural incluyó el conversatorio Mujeres que pintan caminos para todas, en el que participaron autoridades universitarias, estudiantes, docentes, lideresas sociales y artistas.

Ruth Eleonora López Alfaro es abogada, investigadora y defensora de derechos humanos salvadoreña, integrante de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Fue detenida en mayo de 2025 bajo cargos de “enriquecimiento ilícito”. La organización sostiene que el proceso responde a represalias políticas vinculadas a sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“La trayectoria de Ruth representa valentía y compromiso ético. Su defensa de la democracia y la dignidad humana tiene reconocimiento internacional. Debe estar en libertad, con su familia, y continuar su labor por el país”, expresó Cristosal.

