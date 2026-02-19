Murales en la Universidad de El Salvador reconocen lucha ambiental de Vidalina Morales

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Universidad de El Salvador inauguró cuatro murales en el Edificio Histórico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, donde se representó a Vidalina Morales, defensora ambiental y opositora a los proyectos mineros en el país. Además, se desarrolló el conversatorio “Mujeres que pintan caminos para todas”.

Las obras murales (Campus Magma, Colores que hablan, mentes que sanan; Isital Nemilis y Raíces de Resistencia) abordan temáticas como la igualdad sustantiva, la salud mental, el ecofeminismo y el reconocimiento a mujeres referentes, explicó la entidad universitaria.

Entre los rostros más representativos del mural “Raíces de Resistencia” destaca el de Morales, defensora ambientalista y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), junto a otras mujeres relevantes de El Salvador.

La ambientalista se ha convertido en una referente social y de la lucha antiminera en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele impulsó el regreso de la minería metálica, prohibida en el país en 2017.

Morales también fue seleccionada como referente en derechos humanos en el país, en reconocimiento a su trayectoria y trabajo en la defensa del medio ambiente y las comunidades.

La jornada también reunió a autoridades universitarias, estudiantes, docentes y lideresas sociales.

Durante el conversatorio participaron la Dra. Massiel Medina y Candelaria Navas, en un espacio que abordó temas como la protección de la Madre Tierra, la sanación emocional y la fuerza femenina vinculada a la naturaleza.

“Estas Pequeñas Obras de Gran Impacto (POGI) fueron posibles gracias al respaldo de Oikos América Central y la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, quienes brindaron asistencia técnica e insumos, junto con el apoyo de la Escuela de Artes, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Movimiento Estudiantil de Relaciones Internacionales (MERI), el Centro de Estudios de Género y familias comprometidas”, explicó la universidad.

Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la recuperación y dignificación de espacios, promoviendo la cultura, la educación ambiental y el bienestar integral de la comunidad universitaria.

“La creación de murales constituye una herramienta de concientización que fortalece el tejido comunitario, demostrando que el arte puede generar conocimiento, procesos de liberación y mensajes de esperanza”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...