Vicepresidente Ulloa justifica continuidad del régimen de excepción por la popularidad en la población

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, manifestó que el régimen de excepción se mantiene en El Salvador, ya que goza de una buena popularidad; en esencia, sostuvo, responde al clamor de la ciudadanía.

En una conferencia organizada por World Law Foundation, en España, el vicepresidente Ulloa defendió el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. Ulloa negó que haya afectaciones a la libertad pública de los ciudadanos.

“No hay ninguna libertad pública que se haya afectado”, señaló el vicemandatario, a pesar que la medida suspende derechos fundamentales de la población y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado vastas violaciones a derechos humanos.

Ulloa reiteró que la medida es excepcional y por lo tanto, no es permanente, su mantenimiento responde a la necesidad de controlar la seguridad, sostuvo. A la fecha, se han detenido a más de 91 mil personas bajo el régimen de excepción; sin embargo, entre ellas a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, han evidenciado capturas arbitrarias, torturas, negligencias e incluso hasta muertes en los centros penales. SHJ cuenta que al menos 486 salvadoreños han muerto en las cárceles salvadoreñas en los 47 meses del régimen de excepción, del total, el 94% no tenían perfil de pandilleros.

En su intervención, Ulloa, desvirtuó a las organizaciones internacionales que le han pedido su derogación por violentar los derechos humanos. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, cuestionó, a la vez señaló que el 96% de la población quiere que continúe el régimen de excepción.

Ulloa calificó como “el milagro de la seguridad” los logros obtenidos por el Gobierno; sin embargo, admitió fallos en la aplicación de la medida. “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, señaló. De hecho, afirmó que al menos 8 mil personas han recuperado su libertad.

El funcionario defendió la legalidad de la medida, “no estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”, acotó ya que mes con mes, se aprueban prórrogas que indican que “es necesario” el régimen, para seguir con “El combate a las pandillas” y evitar “reagrupaciones” de los “remanentes”.

A pesar de las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos tanto nacionales como internacionales, Ulloa desestimó tales señalamientos, aseguró que los informes internacionales como el propio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no están verificados en el terreno y acusó que algunas de las denuncias buscan “recibir fondos”.

