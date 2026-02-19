El Salvador promueve ayuda humanitaria con Cuba

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sociales salvadoreñas impulsan la recolección de medicamentos, leche en polvo y aportes financieros para enviarlos a Cuba, ante las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Organizaciones como CONFRAS, el Frente Sindical Salvadoreño, anunciaron en las redes sociales los días, horas, y lugares para entregar la ayuda solidaria.

El Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), también se unió a la campaña, y a través de sus voceros, Francisco Omar y Maricela Ramírez, colocaron en sus redes un cartel invitando a la entrega de la ayuda.

Bajo el lema ¡Somos de pueblos que se han salvado en comunidad!, la entidad que agrupa a organizaciones de diversos sectores indicó en un comunicado: “Hoy Cuba nos necesita y desde El Salvador respondemos con solidaridad” a la urgencia que vive la isla antillana.

Súmate al envío de medicamentos e insumos médicos, focos, lámparas solares, baterías, productos de aseo personal, insumos médicos y alimentación no perecedera, indica el llamado de la solidaridad salvadoreña.

Según la internauta Patricia Jarquin “no existe nadie que no tenga nada que dar” y así otros salvadoreños de diferentes tendencias expresaron a Prensa Latina su disposición a enviar ayuda a la isla.

El Salvador se une así a una campaña de la denominada Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba.

Las gestiones de asistencia a la nación antillana, en el caso de Costa Rica, comprenden la compra de paneles solares para hospitales y el envío de insumos médicos y alimentos, según informó Prensa Latina.

El grupo de entidades involucradas en la campaña recolecta medicinas y fondos destinados a la obtención de dichos generadores de energía alternativa, para enfrentar en Cuba la crisis energética ante la falta de combustible a causa del bloqueo general de Estados Unidos.

En El Salvador, no es la primera vez que el movimiento popular y social promueve la ayuda humanitaria solidaria para Cuba, país al que también le reconocen su gran solidaridad a partir de la revolución cubana.

