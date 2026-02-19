Página de inicio » Nacionales » El Salvador promueve ayuda humanitaria con Cuba

El Salvador promueve ayuda humanitaria con Cuba

Redacción Nacionales 19 febrero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en El Salvador promueve ayuda humanitaria con Cuba 263 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sociales salvadoreñas impulsan la recolección de medicamentos, leche en polvo y aportes financieros para enviarlos a Cuba, ante las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Organizaciones como CONFRAS, el Frente Sindical Salvadoreño, anunciaron en las redes sociales los días, horas, y lugares para entregar la ayuda solidaria.

El Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), también se unió a la campaña, y a través de sus voceros, Francisco Omar y Maricela Ramírez, colocaron en sus redes un cartel invitando a la entrega de la ayuda.

Bajo el lema ¡Somos de pueblos que se han salvado en comunidad!, la entidad que agrupa a organizaciones de diversos sectores indicó en un comunicado: “Hoy Cuba nos necesita y desde El Salvador respondemos con solidaridad” a la urgencia que vive la isla antillana.

Súmate al envío de medicamentos e insumos médicos, focos, lámparas solares, baterías, productos de aseo personal, insumos médicos y alimentación no perecedera, indica el llamado de la solidaridad salvadoreña.

Según la internauta Patricia Jarquin “no existe nadie que no tenga nada que dar” y así otros salvadoreños de diferentes tendencias expresaron a Prensa Latina su disposición a enviar ayuda a la isla.

El Salvador se une así a una campaña de la denominada Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba.

Las gestiones de asistencia a la nación antillana, en el caso de Costa Rica, comprenden la compra de paneles solares para hospitales y el envío de insumos médicos y alimentos, según informó Prensa Latina.

El grupo de entidades involucradas en la campaña recolecta medicinas y fondos destinados a la obtención de dichos generadores de energía alternativa, para enfrentar en Cuba la crisis energética ante la falta de combustible a causa del bloqueo general de Estados Unidos.

En El Salvador, no es la primera vez que el movimiento popular y social promueve la ayuda humanitaria solidaria para Cuba, país al que también le reconocen su gran solidaridad a partir de la revolución cubana.

Tags

Ver también

Nuevas Ideas favorecen a sectores con mayor poder económico, señala Claudia Ortiz

Compartir        Saúl Méndez Colaborador La diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, Claudia Ortiz, …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.