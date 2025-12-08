FMLN dará a conocer este lunes acuerdos de la 45 Convención Nacional

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró este domingo, en el cantón Los Hornos, San Francisco Javier, Usulután, la 45 Convención Nacional Ordinaria, sin embargo, hasta este lunes serán dados a conocer por el secretario general, Manuel Flores, los acuerdos tomados.

Durante la actividad, el principal punto fue decidir si el partido de izquierda participará en las elecciones de 2027, así como las alianzas y coaliciones que hará, aunque previo a la convención se han desarrollado asambleas departamentales donde se discutió la conveniencia o no de participar en los comicios, en la mayoría de esas asambleas hay una opinión de los convencionistas que si se debe participar.

Este grupo considera que si se debe participar en las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y de concejos municipales concentrando la disputa en aquellos departamentos y municipios donde haya posibilidades reales de obtener victoria solos, en alianzas o coaligados con sectores y liderazgos honrados, que quieren el cambio para recuperar la esencia del municipalismo y el debate legislativo para hacer leyes de beneficio el pueblo, expresó un militante del partido rojo.

Sin embargo, hay otro grupo que piensa que no se debe participar en esas elecciones porque van amañadas por el gobierno de Bukele, para lograr una continuidad de reelección en la presidencia de la República y de esa forma seguir destruyendo la democracia.

Como parte de la agenda se dio el informe del Consejo Nacional a un año de gestión, seguimiento a las resoluciones del 2º Congreso del FMLN, reforma a los artículos 37 y 64 de los estatutos a fin de incorporar Comités Distritales.

Un día antes de la Convención Nacional Ordinaria, Manuel Flores, secretario general, explicó que se decidió hacer la actividad en Usulután porque el FMLN debe regresar a sus raíces, así como desarrollaron el Segundo Congreso en San Antonio de los Ranchos, Chalatenango. Ambos lugares bastiones históricos del FMLN.

“Los 263 delegados a la Convención Nacional vamos a tomar decisiones, a cumplirle a la militancia, al pueblo, a nuestros héroes, heroínas y a nuestros mártires. El FMLN no es un partido electoral, es la expresión histórica, el acompañamiento permanente al pueblo, a la fuerza social, popular, a la gente, es el impacto fundamental del partido”, manifestó el máximo dirigente del FMLN.

Según Flores, la 45 Convención Nacional representa una esperanza para el pueblo, y también un momento importante para el partido de izquierda.

