Empleados públicos y municipales denuncian atraso en pago de prestaciones 

La Federación de Empleados Públicos y Municipales (FEPYN), denunció que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, ha incumplido en el pago de prestaciones, por ejemplo, la dotación de uniformes ha sido reducida de cinco a dos anuales, y de tres a un solo par de zapatos.

Asimismo, dijeron que la alcaldía no cumplió con la entrega de canasta navideña correspondiente al año 2024, equivalente a $75, la cual tienen años de tener esa prestación social; además, desde hace cuatro años no han tenido un aumento salarial horizontal.

FEPYN indicó que desde enero de este año la alcaldía no ha transferido a las instituciones bancarias los pagos de créditos, descontados en planilla a los empleados, generando intereses moratorios para los trabajadores afectados. Justamente por este tipo de situaciones fue procesado originalmente el exalcalde de ARENA, Ernesto Muyshondt, ahora preso político del gobierno.

“No se ha entregado el seguro de vida a las personas beneficiarias de los empleados fallecidos, además, se redujo el monto de $5,000 a $3,000, la asignación para útiles escolares de los hijos de los empleados municipales disminuyó de $40 a $15. Hasta el momento no se ha tenido una mesa laboral, para tratar diferentes problemas que acongoja a los empleados”, reiteró la Federación.

A la vez, destacaron que el director general de mercados obliga a los empleados municipales a trabajar ocho horas diarias, pese a que el artículo 162 del Código de Trabajo establece que son siete horas, por lo cual, piden una investigación sobre ese caso, al tratarse de explotación laboral.

“Queremos que se instale la mesa laboral para hacerle llegar la problemática de la clase trabajadora, que el alcalde se ponga en los zapatos de los trabajadores, a lo mejor desconoce la problemática, aunque quizás ha de ser orden de él que no nos cancelen ni nos den las prestaciones”, afirmó un representante de FEPYN.

