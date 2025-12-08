Monseñor Romero invita a celebrar una verdadera Navidad cristiana

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En el segundo domingo de Adviento, la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero recordó el mensaje del obispo mártir, quien en su homilía del 4 de diciembre de 1977 hizo un llamado a celebrar una verdadera Navidad cristiana, que no consista en comilonas, embriaguez y regalos, sino que llegue a la pobreza del pueblo.

“Hagan la caridad con quien quieran, junto a su casa hay alguien que no recibe una tarjetita de Navidad, llévenle un plato de tamales, llévenle algo que le socorra, habrá muchos niños que no reciben un juguete; no les den juguetes, menos si son de armas, no les enseñemos la violencia desde la niñez, socorrámoslos en cosas más necesarias”, aseguró.

Dijo en aquel momento, en las cercanías de la Navidad, que no habrá un continente nuevo en América Latina con sólo cambiar estructuras, sólo dar leyes y reprimir por la fuerza, al contrario, eso es sembrar más la dificultad, sólo puede haber un pueblo nuevo renovándose desde dentro, vistiéndose desde Cristo que es esperanza, El Salvador encontrará la paz si abre su corazón a la conversión, al amor, a la justicia y verdadero bienestar.

“Les invito a que hagamos de esta temporada de Adviento, comencemos por preparar los caminos en el desierto y florecerá el tronco seco y las piedras se convertirán en hijos de Dios, y los salvadoreños que nos hemos hecho fieras unos con otros, conviviremos la alegría de ser hermanos hijos de Dios”, exhortó San Romero.

Asimismo, reiteró que la palabra de Dios escrita hace siglos invita a mantener la esperanza, por una parte, ilumina lo horrible, lo feo, lo injusto de la tierra y por otra alienta el corazón bueno que da gracias a Dios.

“Ahora el mundo parece una selva donde los hombres somos fieras para otros hombres, nos golpeamos, nos mordemos, nos comemos, pero cuando nos convirtamos, cuando dejemos que entre el reino de Dios a nuestros corazones, no habrá león para el corderito, seremos todos, ricos y pobres, hermanos que comeremos juntos, sentiremos la paternidad del Reino de Dios. Esto es la Navidad que quiere la Iglesia”, manifestó el entonces arzobispo de San Salvador.

En la procesión de ofrendas de este domingo, la

Comunidad de la Cripta Monseñor Romero presentó la corona de adviento con dos velas encendidas, simbolizando que se debe deponer las actitudes que no dejan a Jesús venir a ser luz en la vida de cada persona.

