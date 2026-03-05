España concede asilo político a Ivania Cruz y a Joya y reconoce persecución política

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La defensora de derechos humanos Ivania Cruz, vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEHC, confirmó que el Estado español le ha concedido asilo político, junto al abogado Rudy Joya, en una resolución que, según afirma, constituye un precedente jurídico al reconocer la existencia de persecución política en El Salvador.

La noticia ha generado reacciones dentro y fuera del país, especialmente entre organizaciones de derechos humanos que han denunciado al gobierno de Nayib Bukele de persecución política, lo que ha provocado un aumento en el exilio de activistas de los Derechos Humanos, periodistas y líderes sociales en los dos últimos años.

Un precedente inusual en España

De acuerdo con la también abogada Ivania Cruz, la concesión de asilo por parte de España es significativa debido a las estrictas condiciones que aplica este país para otorgar protección internacional.

“Es muy difícil que el Estado español conceda asilo político. El porcentaje es bajo, pero en nuestro caso se comprobó que existe persecución y riesgo real si regresamos a El Salvador”, explicó Cruz, en el programa Encuentro con Julio Villagrán.

Históricamente, los pocos casos de asilo concedidos a salvadoreños en España estaban relacionados con la violencia de pandillas. Sin embargo, este caso marca un cambio relevante: el reconocimiento de persecución atribuida al Estado.

Según Cruz, esto evidencia que “el agresor ha cambiado”, pasando de estructuras criminales como las pandillas a instituciones estatales.

Denuncias contra el gobierno salvadoreño

La defensora sostiene que su situación deriva de su labor crítica frente al gobierno del presidente Nayib Bukele, particularmente en temas como derechos humanos, entre otros temas.

“Nos fabricaron un caso en El Salvador por ser una voz crítica”, afirmó Cruz.

Además, señaló que el reconocimiento del asilo fortalece la narrativa de persecución política denunciada por diversos sectores, incluyendo periodistas y activistas que han salido del país recientemente.

Intento de extradición y uso de Interpol

Cruz también recordó que su caso incluyó intentos de extradición mediante mecanismos internacionales, señalando el uso de Interpol como parte de lo que Naciones Unidas calificó como “represión transnacional”.

“La concesión de asilo implica la eliminación de la alerta y el cierre de ese proceso. Es una victoria jurídica”, aseguró cruz, tras reiterar que ha sido la segunda derrota al gobierno de Bukele.

Exilio creciente de defensores

El caso de Cruz no es aislado. En los últimos meses, diversos defensores de derechos humanos y periodistas han abandonado El Salvador, algunos tras advertencias de posibles capturas. En mayo de 2024 fue el mayor éxodo de periodistas, pues cerca de cuartenta se auto exiliaron.

Entre los casos mencionados se encuentran activistas en México, Estados Unidos y Europa, así como periodistas que han denunciado presiones y amenazas.

Según Cruz, la comunidad internacional ha comenzado a prestar mayor atención a la situación salvadoreña, en parte gracias al trabajo de incidencia realizado por organizaciones y exiliados.

Reacción internacional y redes de apoyo

En Europa, especialmente en regiones como el País Vasco, se han conformado redes de apoyo para salvadoreños en el exilio, y pronto se organizará una en Barcelona, España. Estas plataformas buscan visibilizar denuncias y contrarrestar la narrativa oficial del gobierno.

“Ya no solo es lo que se dice en El Salvador. Esta información está cruzando fronteras”, explicó Cruz.

También indicó que sectores políticos europeos han comenzado a escuchar estas denuncias, aunque criticó que representantes del gobierno salvadoreño han realizado actividades cerradas sin permitir cuestionamientos públicos, tal fue el caso de la reciente gira que hizo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa que reacciones negativas anter preguntas incómodas de periodistas.

Impacto y mensaje a otros exiliados

Para Cruz, la resolución a su favor y al de Joya, representa más que un logro personal. Esta es “una victoria colectiva” y un precedente que podría beneficiar a otros salvadoreños que buscan protección internacional, dijo.

“Es una esperanza para quienes siguen resistiendo dentro del país y para quienes han tenido que salir”, afirmó.

La defensora subrayó que continuará su labor desde el exilio, impulsando denuncias y acompañando procesos legales, incluyendo la defensa de personas detenidas en El Salvador.

