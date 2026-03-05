Marcela Villatoro propone exonerar IVA a canasta básica, el oficialismo lo niega

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas rechazó el estudio de dos propuestas presentadas por la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, para exonerar el pago de IVA a la canasta básica durante un año y para que el Estado priorice la contratación de salvadoreños.

Fue en la sesión plenaria de esta semana que la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, propuso los temas sobre el pleno legislativo, ya que las propuestas que presenta la oposición no son agendas ni siquiera ara estudio en la comisión; no son enviadas a las instancias legislativas, cuando el debido proceso establece que todas las iniciativas presentadas por los legisladores deben ser aprobadas o rechazadas en las comisiones, luego de su estudio.

Villatoro pidió modificación de agenda en la plenaria para ingresar dos piezas de correspondencia. La primera para exonerar pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica durante un año y la ley de protección de profesionales para que el Estado priorice la contratación de salvadoreños.

“Hemos conocido que la gente siempre se está quejando del tema económico y la situación complicada que viven y cómo esta Asamblea Legislativa es la única que puede apoyar en ese sentido para aliviar los bolsillos de los salvadoreños, así como le alivió el bolsillo a ciertas personas la semana pasada cuando le quitó el impuesto al whisky, al gin, entre otros licores, pues también es el momento para quitarle el impuesto a algo que no es para los bolitos, sino para el beneficio de toda la población salvadoreña en general”, comentó Villatoro.

La funcionaria hizo referencia a que los productos de la canasta básica puedan tener 0 IVA, y así aliviar a los trabajadores.

“La hemos presentado en una infinidad de veces, siempre se nos ha negado el apoyo en esta Asamblea Legislativa, pero como esta Asamblea anda de regalona, quitándole impuestos también al whisky y a los productos como estos, hemos visto bien volver a introducir esta pieza para el beneficio de los salvadoreños y no solo para el beneficio de las personas que consumen alcohol, sino al contrario, para los productos que son beneficios de los salvadoreños, como los granos básicos, la leche, las harinas, los huevos, la proteína animal, las verduras, los vegetales, las hortalizas, entre otros por un plazo de un año”, pidió la legisladora.

Es de contextualizar que la semana pasada, con modificación de agenda, con dispensa de trámite y sin discusión ni análisis, el oficialismo aprobó una reforma a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, para modificar las alicuotas del impuesto por contenido de alcohol, esto para reducir los impuestos. Siendo una medida que generó críticas, ya que a la vez no quiso estudiar una propuesta para reducir en 50% el Impuesto sobre la Renta aplicado a quienes viven de su trabajo durante 2026.

La segunda pieza de correspondencia de la diputada Villatoro es el sentido para priorizar la profesionalización de los salvadoreños. “Esta ley lo que se busca es que en El Salvador se le de prioridad para emplear únicamente a salvadoreños y que, si hay alguna carrera o profesional que no exista en el país para desempeñar esa función, entonces se le de a las empresas una autorización por parte del Ministerio de Trabajo para permitirles esa profesión por 6 meses y después del tiempo, se busque capacitar a profesionales salvadoreños para que sean ellos los que desempeña esta función”.

Villatoro expresó que la gente necesita trabajo, “los salvadoreños somos buenos, trabajadores y luchadores, entonces hay que darle las herramientas para que puedan desempeñarse en su país”.

“Son dos propuestas en materia económica que van a beneficiar a las familias salvadoreñas que se quejan de la economía en nuestro país”, comentó Villatoro, quien pidió el acompañamiento de los demás legisladores para estudiar la propuesta; sin embargo, Nuevas Ideas y aliados no votaron; por lo que la pieza no fue ingresada para su estudio.

