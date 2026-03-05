Falta de acceso al agua segura sigue poniendo en riesgo a millones de niños en América Latina

World Vision inauguró en Comayagua, Honduras, el Foro Regional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), un encuentro que reúne a representantes de gobiernos, agencias de cooperación, sector privado y organizaciones sociales para discutir los principales desafíos relacionados con el acceso al agua segura, el saneamiento y la higiene en América Latina y el Caribe.

Durante la apertura del foro, el líder regional de World Vision para América Latina y el Caribe, Joao H. Diniz, alertó que cada día mueren alrededor de 1,000 niñas y niños en el mundo debido a enfermedades relacionadas con la falta de agua segura, saneamiento e higiene adecuada. Esto evidencia la urgencia de fortalecer acciones en este sector.

Aunque la región posee algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, persisten profundas desigualdades. Según datos presentados en el foro, 166 millones de personas en América Latina y el Caribe aún no tienen acceso digno y seguro al agua. Esta situación agrava crisis humanitarias, migratorias y productivas, especialmente en territorios como el Corredor Seco, la Amazonía, Haití y zonas andinas.

A menos de cuatro años para el 2030, año fijado para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, especialistas advierten que será necesario acelerar 14 veces las acciones para garantizar acceso a agua segura y siete veces las relacionadas con saneamiento, debido al lento avance actual.

En el marco del foro, World Vision presentó además la estrategia regional “El Hilo Azul”, orientada a promover el acceso al agua, saneamiento e higiene como base para garantizar otros derechos fundamentales como la salud, la nutrición, la protección de la niñez y medios de vida sostenibles. También se lanzó AQUA Nexus, un mecanismo que busca articular inversiones, innovación y alianzas estratégicas para fortalecer la resiliencia hídrica en comunidades vulnerables de la región.

