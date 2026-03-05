Cesia Rivas advierte de pérdidas de controles al derogar artículo 10 de la Ley de Bancos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mientras el oficialismo defiende la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos como un paso para fomentar la competencia y ampliar el acceso al crédito, la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, advierte que la eliminación total del artículo implica quitar controles y supervisión, lo que podría poner en riesgo los ahorros de los ciudadanos.

La Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos con el objetivo de fomentar la competencia financiera, atender las necesidades de inversión y facilitar nuevas fuentes de acceso al crédito para la ciudadanía, según lo expresó el oficialismo.

Dicho artículo regulaba que el 51 % de las acciones de los bancos salvadoreños debían estar en un tipo de accionista particular, ya fuera en personas naturales salvadoreñas o centroamericanas o incluso bancos centroamericanos. Con la modificación a la normativa se eliminan “barreras” que dificultan la entrada al mercado de nuevos competidores, por lo que se amplía la oferta de créditos y genera mayor competencia financiera.

Los parlamentarios aprobaron el decreto porque consideran que es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera.

Dania González, diputada de Nuevas Ideas, recordó que “han pasado 27 años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero”.

Sobre el tema, la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, sostuvo que dicho artículo no debía de derogarse, ya que quita controles, “debía simplemente haberse reformado y agregar lo que se explicó en comisión, que veían como una barrera el tema de que solo se especificaba para accionistas salvadoreños y centroamericanos, no así personas de otras nacionalidades”.

La legisladora consideró que esto, se habría solucionado “simplemente agregando esa palabra, que también pudiera haber otras nacionalidades”. Sin embargo, el oficialismo derogó todo el artículo; “lo cual es muy grave, porque está quitando controles, quita supervisión que debía de haber de todos estos inversionistas que van a venir, de todos aquellos que van a ser accionistas, porque lo que se busca es garantizar el ahorro de todos los salvadoreños”.

Esto, para evitar, ejemplifico Rivas, un caso como el de Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), donde los ahorros de las personas fueron desfalcados y siguen, desde mayo 2024, con la lucha para que les reintegren sus ahorros.

“No queremos que pase una vez más como los afectados de COSAVI, que al final no hay quien les resuelva, incluso algunos de ellos están muriendo, personas que siguen exigiendo su derecho porque es su dinero. Entonces queremos evitar eso y para evitar eso no era necesario derogar el artículo”, comentó Rivas.

La legisladora cuestionó el porqué de estas reformas, ya que no son directamente para el beneficio de la gran mayoría de salvadoreños. “Al final ¿para qué se están haciendo? ¿quién es al final el beneficiario? lo que nosotros podemos percibir es que se están quitando controles, eso sí lo podemos percibir”.

El oficialismo y el Gobierno señalan que esto se trata para el desarrollo y para generar más inversión, “incluso en la exposición de la encargada de la Superintendencia se hablaba de eliminar barreras legales, eso es muy grave, porque si estaban en la legislación era para salvaguardar los ahorros de la gente.

Lo grave, planteó Rivas, es que al quitar todo lo demás del artículo, les quitan la prioridad a los salvadoreños. “Es lamentable que, en aras de crecimiento, de desarrollo económico, se esté desplazando la mano de obra del talento salvadoreño y eso es muy grave. Por eso, definitivamente el artículo simplemente debía agregarse lo que ellos querían para esa armonía, pero no quitarse esa prioridad que se daba a la mano de obra salvadoreña”.

