Preenrolamiento del DUI pretende alcanzar a 10,000 jóvenes rumbo a elecciones 2027

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) proyecta alcanzar hasta el 60% de la población estudiantil que cumplirá 18 años antes del 28 de febrero de 2027, fecha de las elecciones generales: presidenciales, legislativas y municipales, para que gestionen por primera vez su Documento Único de Identidad (DUI) en las estaciones oficiales de preenrolamiento, de manera gratuita.

Para realizar el preenrolamiento únicamente se requiere pasaporte, carné de minoridad o licencia de conducir. En caso de no contar con estos documentos, el joven puede presentarse acompañado de uno de sus padres o de dos testigos con DUI vigente.

El director ejecutivo y registrador nacional, Fernando Velasco, explicó que el preenrolamiento es un trámite anticipado para solicitar el DUI y está dirigido a quienes cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027.

«Si los jóvenes realizan este proceso, el día de su cumpleaños solo deberán presentarse al duicentro de su elección para retirar el documento. Tienen hasta el 31 de agosto», indicó el funcionario.

Las jornadas móviles serán otra alternativa para tramitar el DUI. Estas se desarrollarán en centros educativos como parte de un convenio entre el RNPN y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Velasco detalló que se llevarán a cabo 290 jornadas en distintos centros de estudio a escala nacional, con la meta de atender a unos 10,000 jóvenes.

“Vamos a realizar alrededor de 290 jornadas en diferentes centros estudiantiles con las que pretendemos abarcar hasta el 60% de la población estudiantil, para facilitar este trámite anticipado y cumplir con la misión institucional de acercar los servicios a la ciudadanía”, afirmó en entrevista con Radio Corporación FM.

El funcionario reiteró que el trámite es gratuito y que los estudiantes únicamente deben presentar su carné escolar, pasaporte u otro documento que permita su identificación.

«Hemos eliminado la presentación de la partida de nacimiento en el trámite por primera vez; gracias a la modernización del RNPN contamos con un registro centralizado. Si el joven se presenta a cualquiera de los duicentros a nivel nacional, debe estar acompañado por sus padres», explicó.

Entre los centros educativos donde se han habilitado jornadas móviles figuran: Centro Escolar INSA (Santa Ana Centro); Instituto Nacional General Francisco Menéndez (San Salvador Centro); Instituto Nacional de Usulután (Usulután Este); Instituto Nacional 14 de Julio de 1875 (Morazán Sur); Instituto Nacional José Simeón Cañas (La Paz Este); Instituto Nacional Cantón Lourdes (La Libertad Oeste); Centro Cultural Salvadoreño Americano (San Salvador Centro); Complejo Educativo Thomas Jefferson (Sonsonate Centro); Instituto Nacional General Manuel José Arce (San Salvador Centro); Instituto Nacional de Izalco (Sonsonate Este); Instituto Nacional Francisco Gavidia (San Miguel Centro); Instituto Nacional de Santiago de María (Usulután Norte) e Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente (Santa Ana Norte).

Velasco señaló que el preenrolamiento estará habilitado hasta el 31 de agosto de este año, por lo que los jóvenes disponen de cinco meses para completar el trámite de forma anticipada.

El registro anticipado forma parte del proceso habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que permitirá incorporar a esta población al Registro Electoral para los comicios de 2027.

El Código Electoral establece los plazos para el cierre del Registro Electoral, el cual debe clausurarse 120 días antes de la fecha de las elecciones, previstas para el 28 de febrero de 2027.

El artículo 20 del Código Electoral dispone que el Registro Electoral suspenderá la inscripción de ciudadanos 180 días antes de la elección y la modificación de residencia un año antes, debiendo cerrarse definitivamente 120 días previos a los comicios.

El 31 de agosto se suspenderá el proceso de inscripción de ciudadanos en el Registro Electoral. Posteriormente, los padrones serán puestos a disposición de la población para su revisión y la realización de correcciones. El cierre definitivo del registro está previsto para el 30 de octubre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...