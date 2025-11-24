ANC destaca éxito de Cumbre G20 en Sudáfrica

Compartir

Johannesburgo, Sudáfrica/

Prensa Latina

El Congreso Nacional Africano (ANC, partido de Gobierno en Sudáfrica) felicitó este domingo al presidente, gobierno, y pueblo sudafricano por la exitosa realización de la Cumbre de Líderes del G20, primera celebrada en suelo africano.

En un comunicado oficial emitido al efecto, el partido destacó que ese encuentro histórico demostró la capacidad nacional para liderar, convocar y facilitar diálogos significativos entre las principales economías y líderes mundiales.

El ANC reconoció la profesionalidad, disciplina y dedicación demostrada por todas las instituciones gubernamentales, actores sociales y sectores que contribuyeron a garantizar el desarrollo fluido y digno de la reunión cumbre.

La organización política valoró especialmente la adopción de la Declaración de Líderes, que refleja el compromiso global unificado para transformar la arquitectura financiera internacional, avanzar en transiciones energéticas justas y fortalecer las cadenas de valor continentales.

En el documento, el ANC subrayó que esos acuerdos conllevan beneficios tangibles para la población sudafricana, incluyendo alivio de deuda que permitirá ampliar el espacio fiscal, energía más limpia y accesible, creación de empleo mediante industrias verdes y la expansión digital.

El ANC enfatizó además que la tarea inmediata consiste en garantizar que estos compromisos globales se traduzcan en resultados concretos para las comunidades en todo el territorio nacional.

La organización agradeció también a todas las naciones participantes por su constructivo aporte, su compromiso con la cooperación multilateral y su papel en la adopción de una declaración final orientada al futuro.

El partido afirmó en el texto que la cumbre demostró que las fuerzas opuestas al progreso humano, la justicia ecológica y el redesarrollo global no prevalecerán, constituyendo la unidad exhibida en Johannesburgo una clara réplica a quienes buscan socavar el multilateralismo.

Finalmente, el ANC se manifestó confiado en que las perspectivas positivas generadas durante la cumbre del G20 fortalecerán la solidaridad global y profundizarán las alianzas necesarias para enfrentar los complejos desafíos que actualmente afectan a la humanidad.

