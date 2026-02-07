Cabo de la FAES muere en operativo fronterizo

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El viernes 6 de febrero, en el Cantón Zapote Brujo, Matapán, Río de Paz, zona limítrofe entre El Salvador y Guatemala, fue asesinado el cabo Pablo Israel Cortez Recinos, miembro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Según las indagaciones de la Policía Nacional Civil, el militar habría sido atacado por presuntos contrabandistas de mercadería mientras participaba en un procedimiento en la frontera.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que este fue el único homicidio registrado en el país durante la jornada. La institución detalló que Cortez Recinos perdió la vida en cumplimiento del deber, enfrentando actividades de contrabando en la zona fronteriza.

El militar fue identificado por la cuenta «SOS Desaparecidos».

Hasta el momento, la Fuerza Armada no de ha pronunciado sobre el hecho, tampoco se informó sobre el operativo.