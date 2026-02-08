San Francisco Angulo denuncia rótulo de “aviso preventivo” de CYEEMSAL contra habitantes

Compartir

Un rótulo donde cita varios artículos del Código Penal ha sido colocado por parte de la empresa CYEEMSAL en una de las máquinas ubicadas en la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, esto significa una amenaza y criminalización contra aquellos que luchan en contra del relleno sanitario, señaló la comunidad y organizaciones sociales.

La comunidad denunció este sábado que CYEEMSAL “está amenazando a la comunidad difundiendo un -aviso preventivo- que compila artículos del Código Penal como advertencia general”.

Los artículos mencionados son el 153, 153-A, 154, 348, 345-B, 152-A, los cuales hablan de la acción, utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, desórdenes públicos, ocupación violenta de espacios comunales habitacionales o de trabajo, y la limitación ilegal a la libertad de circulación.

“Ese cartel de advertencia en contra de la organización comunitaria, la gestión de justicia ambiental y la defensa del territorio, está amenazando y criminalizando la defensa de derechos humanos, vulnerando la seguridad jurídica, afectando las libertades básicas de reunión, asociación, expresión y circulación”, señaló el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca y el BRP.

Las organizaciones señalan que “los derechos humanos se anteponen al derecho penal, actuación como su límite, fundamento y marco de actuación. El derecho penal no puede aplicar penas que violen la dignidad humana ni los derechos fundamentales, ya que estos últimos son superiores al poder punitivo del Estado. En su esencia, el derecho penal es una herramienta del Estado, pero los derechos humanos son principios superiores que definen qué puede y qué no puede hacer el Estado”.

La comunidad hizo un llamado a que se respeten las medidas cautelares ordenadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018, donde comunicó a la Asociación Los Nonualcos a abstenerse de iniciar cualquier tipo de obra física del proyecto «Relleno Sanitario de Los Nonualcos».

