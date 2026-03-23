San Francisco Angulo rechaza relleno sanitario con vigilia

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comunidad San Francisco Angulo en Tecoluca, San Vicente, realizó una vigilia el sábado para denunciar la destrucción de la zona donde se pretende construir un relleno sanitario.

Es de recordar que, desde finales del año pasado, la comunidad se ha enfrentado con la empresa mexicana CYEEMSAL y la Asociación de Municipios Los Nonualcos debido a un relleno sanitario que pretenden realizar en su comunidad. Los habitantes han informado en múltiples ocasiones que no quieren “el basurero” debido a los impactos ambientales y a la salud misma.

La comunidad enlistó los peligros potenciales que habrá con la construcción del relleno sanitario: por ejemplo, la grave contaminación ambiental, el tránsito de los camiones con las 265 toneladas que estarían entrando a diario, a la vez, tirarán lixiviados (líquido putrefacto), con alta proliferación de moscas y enfermedades, contaminando los ríos y las quebradas, la cual contaminaría el agua que consume la gente de la zona y el mismo aire que respira.

Lo único que busca la comunidad es vivir en un ambiente sano, donde puedan desarrollar su vida básica, ya que Tecoluca de por sí, ya es un territorio contaminado con los diversos proyectos que se han desarrollado como el CECOT, por ejemplo, que las aguas de los ríos se han visto contaminadas con los desechos de este mega centro penal.

La vigilia fue una acción promovida por la comunidad para denunciar la destrucción de la zona para construir un basurero, ya que el pasado 16 de febrero, más de un centenar de policías custodiaron el ingreso de la maquinaria pesada a la zona del relleno sanitario. La Policía Nacional Civil se puso de lado de los que van a dañar el medio ambiente y no de los habitantes que buscan únicamente vivir en un ambiente sano, dijo la comunidad.

La idea de construir un relleno sanitario en la zona viene desde 2018; en ese entonces, las comunidades afectadas se organizaron y lograron impedir que el relleno fuera construido. En ese momento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió medidas cautelares debido a los riesgos ambientales y a la salud que implicaba la instalación del relleno sanitario para más de 400 familias de la zona; así como por el hecho de que el sitio donde se pretende instalar el proyecto es reconocido por tener restos de víctimas de masacres perpetradas por el ejército durante el conflicto armado, lo que conlleva también a una vulneración de la memoria histórica y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni las instituciones públicas se han pronunciado sobre el tema, a pesar que los habitantes han ido a dejar un sinfín de escritos a diversas instituciones del Estado en busca de ayuda a su problemática.

Parte de la actividad se realizó en las afueras de la zona donde se construye el relleno sanitario; en este se ha colocado un cerco para evitar que los pobladores ingresen.

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