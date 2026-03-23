Manuel Flores, secretario general del FMLN: “Martirio de San Romero nos llama a la reflexión”.

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Redacción Diario Co Latino

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A un día de conmemorar el martirio de San Óscar Arnulfo Romero, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, envió un saludo a la comunidad católica del país y su respeto a “quienes luchan por la vida, la verdad, la justicia y la dignidad” tal como lo hizo San Romero de América. Para el político de izquierda, las palabras de San Romero, quien dijo: “les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese a la represión” quedaron guardadas en la mente y el corazón del pueblo, y “ahora suenan más que nunca, y muchos quisieran expresar eso pero no pueden”.

Flores manifestó que el martirio de San Romero permite hacer un análisis sobre lo que se ha hecho bien o mal; “por eso debemos hacer una reflexión profunda sobre la situación del país. Que los gobernantes del país sean humildes, que acepten sus errores, que vivimos una crisis económica lamentable y dura”, indicó.

“La voz de los sin voz” como era conocido San Romero, denunció la represión estatal y se convirtió en un profeta de la justicia social. A 46 años de su martirio, sigue siendo guía y luz en las denuncias y luchas de su pueblo. Para el FMLN, las demandas de la población siguen sin ser escuchadas y peor aún, no resueltas.

En rueda de prensa, el secretario del FMLN habló de la situación y las crisis que se viven en el país, y aseguró que las familias salvadoreñas continúan denunciando falta de atención medica en la red de hospitales públicos. Particularmente, señaló que el Hospital Rosales dejó de ser hospital y ahora solo atiende consulta externa según horario. Ante esta situación, manifestó que la “propaganda que hace el gobierno sirve para tapar la desgracia del pueblo. Usan todos los medios de comunicación y la publicidad”.

La falta de planes estratégicos por parte del gobierno en el área de salud, ha permitido que enfermedades erradicadas localmente vuelvan, como el caso del sarampión. Hasta el momento, las autoridades de salud no activan programas de vacunación o acciones preventivas. Flores condenó el desinterés por porte de las autoridades en turno, que por el momento se muestran más preocupados por la campaña electoral. “En lugar de vacunar a la población, mejor les dan un calendario” argumentó.

Para el partido de izquierda es vital garantizar el bienestar de la población, por ello continua firme y comprometido en trabajar por solucionar las demandas de la población.

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