La política de la mentira

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Pacifico Chávez

Cuenta la leyenda que Cierta vez la Mentira le dijo a la Verdad: «Vamos a darnos un baño juntas, el agua del pozo es muy agradable”. La Verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió que era realmente agradable. Así que se desnudaron y se bañaron. Pero de repente, la Mentira saltó del agua y huyó, vistiendo las ropas de la Verdad.

La Verdad, muy sorprendida, salió del pozo para recuperar su ropa. Pero el Mundo, al ver la Verdad desnuda, miró hacia otro lado, con ira y desprecio. Desde entonces la Mentira va por allí vestida como la Verdad y el Mundo la acepta muy feliz, la prefiere por su aspecto pomposo y atractivo, le repugna ver la Verdad desnuda.

En la historia que se esta escribiendo actualmente en el país podemos tomar para evaluar como va el puntaje entre Verdades y Mentiras como por ejemplo que fueron mas de 10 los proyectos ofrecidos a la Universidad de El Salvador por parte del que hoy gobierna en su campaña ¿Realizados hasta hoy? Ninguno en 7 años. También dicho personaje en el poder decía que no se reelegiría ¿Y que creen? Si lo hizo.

Ya en el poder ofreció el proyecto del Bitcoin como la panacea a la economía de las familias y sobre todo de los que estaban fuera del sistema financiero ¿Resultado? Nada cambió, la economía familiar esta golpeada y el bitcoin no es moneda de curso legal, se quedó como reserva del país, pero sin transparencia, ni controles. Bueno hasta le ha dicho al FMI que ya no comprará mas de esta criptomoneda ¿Y adivinen? Si compra, la última fue por 27 BTC el 1 de marzo del corriente.

Se lanzó con mucha propaganda el proyecto del Satélite Cuscatlán ¿Existe? No, ni se trabaja en éste. De la promesa de 5 escuelas por día que se convirtió hace poco en 2 por día y que después de 7 años de gobierno en enero del 2026 se hizo la inauguración de tan solo 70 y que en el sitió web de este proyecto aparecen fotografías de mas de 600 escuelas intervenidas, mas no terminadas, aun así si se acepta ese número como cierto esta aún muy lejos de la promesa.

También hay que remarcar que hay mucha información en reserva por 4, 5, 7 años, por ejemplo: compras durante la pandemia, control de carteras bitcoin, Adquisiciones de pautas publicitarias, proyecto Los Chorros, Tren del Pacífico, BINAES, y otras cosas mas como investigaciones de las que no se dice nada como es el caso de las fosas clandestinas encontradas, la liberación de lideres pandilleros como el Crook, el Charly y otro poco mas de información inexistente como el caso de la Construcción del nuevo Centro de Convenciones en El Espino donde ninguna institución se hace responsable para dialogar con la población y encontrar un lugar mas adecuado que impacte menos el medio ambiente.

Hay que meter en esta matata también la sarta de mentiras y difamación que se hace de los opositores políticos, no solo con la intención de degradar la imagen de las personas sino con el peligroso cultivo de odio y rechazo violento hacia ellos. Inventan imágenes ofensivas, sacan de contexto declaraciones, crean memes vulgares, y ademas un ejercito de youtubers y voceros que pregonan con insultos, burlas y hechos falsos, una y otra vez repitiendo cualquier cosa sin pruebas, sin el menor cuidado crean situaciones ficticias que lo único que buscan es destruir el honor y prestigio del opositor a como de lugar.

De esta forma también han logrado tergiversar conceptos de luchas sociales y hasta cambiar de manera maliciosa y conveniente el como debe entenderse la defensa de derechos humanos, así de manera recurrente y con todos los medios económicos al alcance que tiene el gobernar van destruyendo todas las voces que señalan los errores y faltas que comete el gobernante ¿o es que acaso no se equivoca?

Pero existen antídotos contra el mundo de la mentiras, esta el Pensamiento Crítico, los datos, la realidad, los resultados.

La verdad es una de las piedras angulares para cualquier democracia y desarrollo de la sociedad. La verdad es una de las cosas que nos separan de las autocracias o dictaduras, y es muy sencillo porque en las democracias se debaten las políticas en con base a hechos y datos que se comparten, nada se oculta, en cambio en las autocracias son simples llamadas a la emoción y al miedo valiéndose de una retórica y una serie de invenciones que solo conducen a la polarización, los malos que no quieren creer, los buenos que creen todo sin cuestionar.

Hay que reconocer que existe una única verdad objetiva y que no podemos controlar si nuestros funcionarios nos mienten o son sinceros, pero podemos decidir si queremos hacerlos responsables de sus mentiras o bien por cansancio o por un afán de proteger nuestros propios objetivos, preferimos mirar hacia otro lado y convertir la indiferencia hacia la verdad en algo común.

Esta sociedad no cambiara si no se tiene la valentía de buscar, aceptar y decir la verdad, si no hacemos lo correcto con valentía todo irá para peor, porque donde abunda la mentira crece el odio, el desprecio, la indiferencia, la desconfianza, el egoísmo, la avaricia, la oscuridad, todos lo males encuentran abono para fortalecerse en cambio en la verdad, crece la luz, el perdón, la generosidad, el amor, la paz, la luz, demos el paso, no aceptemos más la política de la mentira que se disfraza de verdad, seamos valientes volvamos la vista a la verdad desnuda, démosle el sitio y dignidad que se merece.

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