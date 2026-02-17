Maquinaria pesada ingresa a San Francisco Angulo por la fuerza y con respaldo de la PNC

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comunidad de San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, vivió momentos tensos luego que más de 30 policías se apersonaron a la zona para garantizar el ingreso de la maquinaria que servirá, según la comunidad, para destruir el medio ambiente y afectar la vida de las personas con la construcción del relleno sanitario.

“Por la fuerza”, así lo resumió la comunidad el ingreso de la maquinaria pesada para seguir con la destrucción de un terreno histórico; elementos policiales custodiaban el ingreso incluso por encima de la voluntad de la comunidad. Inclusive; la comunidad intentó dialogar con las autoridades para hacerles ver que la empresa no había presentado los permisos de construcción.

Sin embargo, a la PNC, poco o nada les interesó la versión de la comunidad; por el contrario, amenazó a la misma que ellos podrían detenerlos si la situación escalaba de nivel. La comunidad, a fuerza de voluntad, y ante las amenazas de ser detenidos dijeron que no bloquearían el paso para el ingreso de la máquina, pero que la lucha seguirá incluso más fuerte.

La comunidad alzó una plegaria antes del ingreso y pidió consciencia a la policía; lideresas lloraron e incluso una de ellas se desmayó. La PNC, unió sus manos para cerrar el paso y dejar el camino libre a la máquina.

“Al menos 30 efectivos policiales, o quizás más, vienen con orden directa de custodiar el ingreso de la maquinaria pesada de la empresa CYEEMSAL para que continúe las obras de destrucción en la zona donde se pretende instalar el relleno sanitario”, informó Cesar Cañas, del Movimiento por la Tierra de Tecoluca, en San Vicente.

“La comunidad está muy indignada”, sintetizó Cañas, ya que la comunidad entabló una conversación con la jefatura de la policía para hacerles ver que existen medidas cautelares que fueron emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018 y que el ingreso de esta maquinaria viola las medidas cautelares dónde la institución recomendó a la Asociación de los Nonualcos abstenerse de realizar toda obra física, ya sea con maquinaria pesada o manual en la zona de terracería; también, se recomendó al Ministerio de Medio Ambiente que priorizara el derecho a la vida y la salud de la población de San Francisco Angulo y comunidades aledañas. Mientras que a la Fiscalía General de la República que continuara con las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, la presencia de osamentas en la zona.

“Quiero decir que todo esto va a ser violentado este día”, sintetizó Cañas en una conferencia de prensa que se brindó en la zona cuando se generaba el ingreso de la máquina. Cañas sostuvo que se ha hablado que no se están vulnerando derechos, “pero ya hay dos manzanas del terreno que han sido taladas, árboles centenarios, fuentes de agua y hábitats de especies animales y vegetales que han sido destruidas”.

La comunidad enlistó los peligros potenciales que habrá con la construcción del relleno sanitario: por ejemplo, la grave contaminación ambiental, el tránsito de los camiones con las 265 toneladas que estarían entrando a diario, a la vez, tirarán lixiviados (líquido putrefacto), con alta proliferación de moscas y enfermedades, contaminando los ríos y las quebradas, la cual contaminaría el agua que consume la gente de la zona y el mismo aire que respira.

“Sabemos que hay vulneración de derechos, como derecho a la salud, derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, puntualizó Cañas.

La comunidad dijo que, aunque este lunes entraron por la fuerza, antidemocrática, impuesta, e ilegal, “nosotros vamos a continuar la lucha en las instancias nacionales e internacionales; no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que saquemos ese relleno sanitario de San Francisco Angulo”.

La comunidad señaló que se debe tomar en cuenta su opinión en defensa de los derechos, también instó a que otras comunidades se unieran a la lucha.

René Alfaro, miembro de la comunidad, enfatizó que a pesar que la comunidad presenció el ingreso de la maquinaria, “San Francisco Angulo todavía va a seguir en pie de lucha, emitiendo documentación a las instancias correspondientes”, para que el día de mañana “podamos redefinir la historia y nosotros seamos los que saquemos esa maquinaria de la zona de Terracería y se acaben los problemas de nuestra comunidad”.

“Nosotros acá en nuestra comunidad vamos a seguir defendiendo los derechos de los niños, de las niñas, de la población mayor y nuestros derechos también”, puntualizó Alfaro. Además, consideró innecesario la gran cantidad de elementos policiales para custodiar el ingreso de la maquinaria; esta situación les generó intimidación.

