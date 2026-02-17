Marina Nacional incauta 6.6 toneladas de droga valoradas en $165 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Marina Nacional incautó 6.6 toneladas de Cocaína, valoradas en $165 millones; según el presidente de la República, Nayib Bukele, es la incautación de droga “más grande de la historia de El Salvador”.

Fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien informó sobre la incautación de cocaína durante la noche del domingo. Según el mandatario es la incautación más grande que ha tenido en el país desde que lleva registros.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”, entituló Bukele en una publicación en sus redes sociales oficiales.

La incautación se dio a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque. En dicho lugar se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares.

Bukele informó que, para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de la Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación. En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano.

“Otro fuerte golpe al narcotráfico. Por cierto, gracias por el nuevo barco”, finalizó Bukele en sus redes sociales.

A inicios de febrero de este 2026, las autoridades habían incautado más de 70 millones de dólares en cargamentos de drogas. Y en todo el año 2025, se decomisaron más de 25 toneladas de droga; con un valor en el mercado negro de aproximadamente $618 millones. En 2024; las autoridades incautaron 17.2 toneladas de droga, valoradas en $422 millones.

Se prevé que, en los próximos días, presenten ante la opinión pública a los imputados y a la droga decomisada.

