Ministro de Defensa reivindica “fortaleza del Estado mexicano” tras operativo que derivó en muerte de “El Mencho”

Compartir

MÉXICO/Xinhua

La operación militar que culminó con la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidenció la capacidad operativa y la fortaleza del Estado mexicano, afirmó este lunes el secretario (ministro) de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

«Un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda», expresó el ministro en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Trevilla dio a conocer los pormenores de la acción realizada en el municipio de Tapalpa, Jalisco (oeste), que derivó en hechos violentos que dejaron al menos 62 muertos y 70 detenidos en varios estados del país.

El ministro explicó que con inteligencia militar e información del Gabinete de Seguridad, así como de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del «Mencho», «hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención».

El ministro expresó que el 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del «Mencho», que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa.

«En ese lugar se reunió con el ‘Mencho’ esta pareja sentimental (…) El 21 de febrero, se retira del inmueble, y se obtuvo información que ‘el Mencho’ permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad», señaló Trevilla.

Agregó que el mismo sábado inició la planeación del operativo y se organizó una fuerza integrada por tres componentes: terrestre, integrado con personal de las fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional; aeromóvil, constituida con seis helicópteros y personal de fuerzas especiales, y «apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana».

El ministro narró que el domingo, al llegar las fuerzas de seguridad para detener al capo fueron recibidos balazos. En ese primer enfrentamiento, ocho presuntos criminales fueron abatidos y se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos, cartuchos y cargadores.

«El ‘Mencho’ y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa (…) Se establece un cerco. Los persigue el personal de fuerzas especiales. Lo ubican oculto entre la maleza», señaló Trevilla, quien agregó que ahí inició un enfrentamiento en el que resultaron heridos el capo y dos de sus escoltas.

Señaló que se pidió apoyo aéreo para trasladar a los heridos a un hospital, pero fallecieron en el trayecto.

Comentó que en una acción paralela derivada de la misma inteligencia, se ubicó en el municipio de El Grullo, Jalisco, a Hugo «H», alias «el Tuli», quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del «Mecho».

«Desde ahí, él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno. Y ofrecía, además, 20.000 pesos por cada militar que asesinara el personal de este grupo delincuencial», dijo.

Trevilla señaló que tras su ubicación se desplegó un operativo que culminó con la muerte de este capo y el aseguramiento de 7,2 millones de pesos (unos 400.000 dólares), 965.000 dólares, armas, vehículos y cartuchos.

Finalmente, el ministro informó que se reforzará la presencia militar en Jalisco y estados vecinos para inhibir hechos de violencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...