Seguiremos enviando ayuda a Cuba, afirma presidenta de México

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó este lunes la llegada desde este país de un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y ratificó que continuarán los envíos a la nación caribeña.

“Por cierto, llegó ayuda humanitaria y vamos a seguir enviando ayuda a Cuba”, aseveró la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.

El sábado arribaron al puerto de La Habana los buques Papaloapan y Huasteco, de la Armada de México, con un total de mil 193 toneladas de víveres, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico que impone Estados Unidos a la isla desde hace más de seis décadas.

Los barcos habían partido desde el puerto de Veracruz el pasado 24 de febrero y transportaron alimentos como frijol y leche en polvo.

Según la Cancillería, un total de 23 toneladas de ayuda material incluida en la carga fueron entregadas por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega.

El cargamento resulta el segundo envío de México a la isla, tras el arribo a La Habana el 12 de febrero de unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...