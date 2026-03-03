A LOS ANCIANOS POBRES, BUKELE LES QUITÓ LA PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL…PERO LES REGALA CALENDARIOS CON SU FOTO

Por David Alfaro

02/03/2026

En esta foto se observa a varios adultos mayores, sentados en una plaza pública, sosteniendo calendarios con la fotografía del dictador Nayib Bukele. La escena es simbólica y dolorosa.

En El Salvador, miles de ancianos en condición de pobreza dependían de la pensión básica universal y de programas sociales que representaban un alivio mínimo pero vital. También existían los ECOS, brigadas médicas que llegaban hasta las comunidades más vulnerables para atender a quienes no podían pagar consulta ni transporte. Esos apoyos desaparecieron.

Para un adulto mayor pobre, una pensión mínima de $50 al mes, no es un privilegio: es comida, es medicina, es transporte, es dignidad. Las brigadas médicas tampoco eran un lujo: eran acceso básico a salud en territorios pobres y olvidados.

Hoy, la contradicción es evidente. A quienes se les retiraron apoyos económicos y programas de protección social, se les entregan calendarios con la imagen del dictador. El gesto es propagandístico, pero no sustituye un ingreso mensual ni una consulta médica.

La política social no puede reducirse a símbolos. Un calendario no paga medicamentos, no compra alimentos, no cubre exámenes clínicos. La dignidad de los adultos mayores requiere políticas públicas sostenidas, no fotografías impresas.

Cuando una dictadura cambia derechos por propaganda, el costo lo pagan siempre los más vulnerables.

