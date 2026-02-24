Página de inicio » Nacionales » Identifican a la persona que fue asesinada por su padre en Sesori, San Miguel

Identifican a la persona que fue asesinada por su padre en Sesori, San Miguel

23 febrero, 2026

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La persona que fue asesinada sen Sesori, San Miguel, fue indetificada como Darwin Lara, de 23 años de edad, quien al calor de las bebidas alcoholicas fue atacado por su padre que posteriormente fue abatido por la PNC debido a que mostró resistencia al ver la presencia policial.
El padre fue identificado como Héctor Mario Lara, de 65 años. Ambos murieron en el sitio.
Una hija de 17 años de edad también fue atacada por el progenitor, pero las lesiones no fueron de gravedad.
La tragedia ocurrió en el caserío El Cordoncillo, ubicado en la carretera entre Sesori, San Miguel y El Triunfo, Usulután.‎

