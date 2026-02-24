Condenan a 48 años de prisión a hombre por estafar a seis personas

Saúl Méndez

Colaborador

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Antonio Molina Ávila fue condenado a 48 años de prisión y al pago de $12,000 en concepto de responsabilidad civil, tras ser declarado culpable de estafar a seis personas en la ciudad de La Unión.

De acuerdo con la institución fiscal, las pruebas presentadas en juicio permitieron al Tribunal de Sentencia de La Unión establecer que el imputado cometió el delito de estafa agravada en modalidad de concurso real. Los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025.

Según la acusación, Molina Ávila ofrecía vehículos a bajo costo bajo el argumento de que necesitaba dinero para atender a un hijo supuestamente hospitalizado; en otras ocasiones, se hacía pasar por prestamista. Para dar apariencia de legalidad, elaboraba documentos de compraventa ante notarios de la ciudad. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban realizar el traspaso en las oficinas de Sertracen, descubrían que existían múltiples trámites previos asociados a la misma placa.

Las víctimas entregaron sumas que oscilaban entre $1,200 y $3,000. El condenado fue capturado mediante orden administrativa el 27 de marzo de 2025.