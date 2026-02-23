Jose Carmen presenta “Payaso” un himno del latín pop sobre la traición amorosa

Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista emergente Jose Carmen irrumpe en la escena musical con “Payaso”, su nuevo sencillo cargado de intensidad y emoción. Con un estilo de latín pop romántico, la canción conecta profundamente con quienes han vivido la herida de una traición amorosa.

Jose Carmen, cantautor nacido en California y orgulloso de sus raíces mexicanas, lleva en su música la fuerza de una identidad bicultural. Su propuesta artística fusiona la pasión y sensibilidad de la lírica latina con la precisión y el sonido refinado de la producción contemporánea, creando un estilo único que refleja su herencia y visión. «Payaso» es el siguiente paso en su carrera, consolidando su habilidad para narrar historias de la vida real con autenticidad y poder.

El artista comenta que «es una canción intensa y emotiva sobre una traición amorosa. Habla de darlo todo por alguien, ser engañado emocionalmente, y encontrar la fuerza para levantarse con dignidad después del dolor. Es honesta, cruda, directa y con mucha verdad».

El tema cuenta con una producción de alta calidad que le da un toque distintivo al género latín pop romántico. Producido por el aclamado Toby Sandoval qué no solo produjo, sino también co-escribió “Payaso”, fue quien ideó el personaje y Jose Carmen le dio vida, grabado en Refresco Music, Estados Unidos.

«Payaso» ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. Las redes sociales del artista son: Facebook: Jose Carmen. Instagram: @josecarmenoficial. Tiktok: @josecarmenoficial.

