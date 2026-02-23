“Estamos conscientes del reto que viene”: Manuel Flores sobre las elecciones de 2027

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Manuel Flores señaló en su conferencia de prensa que están conscientes del reto que avecinan para las elecciones de 2027 y si obtienen un diputado/a en la Asamblea Legislativa, “es ganancia”.

“Uno le apuesta a no solamente a ganar, sino a hacer bien las cosas. ¿Por qué se hunde la secta de Nuevas Ideas?, porque no le cumplieron a la gente”, comentó Flores.

En ese sentido, “nosotros estamos conscientes del reto que viene, vamos a ver parejo, vamos a ver estos diputados de Nuevas Ideas que van a andar pidiendo el voto nuevamente, ofreciendo nuevamente empleo y muchas cosas, yo creo que el pueblo no les va a creer, ellos lo saben y por eso están desesperados”.

“EL FMLN es un partido permanente, no electorero, somos un partido de profesionales, académicos, campesinos, obreros intelectuales, poetas, artesanos, músicos, escritores, vendedores del mercado, estudiantes, emprendedores ese es el frente”, añadió.

Además, dijo, se está en un proceso de recomposición; “ese fue el mandato de Congreso”, señaló el dirigente político, quien informó que el FMLN no desaparecerá como dicen algunos; sino que es por el contrario está creciendo en los territorios.

