“Los partidos pequeños no tienen nada, pero se pelean todo”: Andrés Espinoza

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Andrés Espinoza, del movimiento Otra Ciudad es Posible, reveló que seis partidos políticos lo buscaron para ofrecerle una candidatura a la alcaldía de San Salvador, aunque afirmó que su interés principal no es una aspiración personal, sino construir una visión de transformación urbana y participación ciudadana en la capital.

En este sentido, Espinoza sugirió que los cinco o seis partidos presenten una candidatura única, pero lo rechazaron. “Los partidos pequeños no tienen nada, pero se pelean por todo”, señaló.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Espinoza, exconcejal de la alcaldía de San Salvador, sostuvo que el país necesita un nuevo modelo de ciudad y de participación política que surja desde las comunidades y no únicamente desde las estructuras partidarias tradicionales.

“¿Se trata de hacer candidato o se trata de construir una visión de transformación?”, cuestionó Espinoza, al explicar que ha conversado con distintas fuerzas políticas, pero que su prioridad es impulsar un proyecto ciudadano capaz de sentar bases para cambios profundos en San Salvador.

Según relató, una de las principales dificultades para consolidar una candidatura unificada es la fragmentación y confrontación entre partidos políticos. Aun así, consideró que una eventual coalición sin banderas partidarias podría generar mayor identificación ciudadana.

“El ideal sería que los cinco partidos se unieran en una sola candidatura, sea yo o sea cualquiera. Tendrían muchísima más oportunidad de cambiar las cosas”, afirmó.

Espinoza explicó que, legalmente, en elecciones municipales una coalición puede competir bajo una bandera distinta a las de los partidos que la integran, permitiendo impulsar una plataforma ciudadana más amplia.

A su juicio, el desgaste de los partidos tradicionales ha provocado un creciente alejamiento de la población de la política formal. Citó encuestas que indican que más del 66 % de los salvadoreños no se identifica con ningún partido político y que la abstención en elecciones municipales del Área Metropolitana de San Salvador habría alcanzado hasta un 81 %. “Eso quiere decir que el modelo está caduco y que los candidatos no fueron capaces de movilizar entusiasmo”, expresó.

Durante la entrevista, Espinoza insistió en que los cambios en El Salvador deben construirse “de abajo hacia arriba”, fortaleciendo gobiernos locales, participación comunitaria y mecanismos de consulta ciudadana.

Recordó que durante la administración municipal de Héctor Silva participó en la organización de cabildos abiertos y procesos de presupuesto participativo. “Si usted paga impuestos a la ciudad, tiene derecho a decidir cómo se usan esos impuestos”, señaló.

Espinoza también criticó la centralización del poder y sostuvo que las alcaldías han perdido capacidad de acción y cercanía con la ciudadanía, tras las reformas municipales recientes.

En materia urbana, advirtió que los problemas de movilidad, contaminación y crecimiento desordenado son consecuencia de un modelo económico excluyente que prioriza intereses privados sobre el bienestar colectivo.

“El problema del tráfico no se resuelve individualmente comprando más carros. Son soluciones colectivas para problemáticas individuales”, afirmó, retomando ideas discutidas con autoridades locales de ciudades como Los Ángeles.

El activista sostuvo que las ciudades salvadoreñas enfrentan desafíos estructurales vinculados al cambio climático, la contaminación y la desigualdad social. Señaló que la expansión urbana y la falta de planificación han generado cinturones de pobreza y una creciente presión sobre los servicios públicos.

Uno de los temas a los que también se refirió fue la situación de los vendedores informales en el Centro Histórico de San Salvador y aseguró que la mayoría proviene de zonas rurales y migró a la capital, ante la falta de oportunidades económicas en sus lugares de origen.

“Más del 60 % tiene origen campesino. ¿Por qué está vendiendo en la calle? Porque intentó irse al norte y no pudo, por lo que se quedó en la capital para sobrevivir”, indicó.

En ese sentido, planteó que la recuperación económica del país debe incluir una reactivación del agro y políticas integrales que conecten desarrollo urbano y rural.

Espinoza reveló que “con el partido con el que más he conversado y tenemos algunas afinidades es VAMOS”. Entre sus propuestas mencionó iniciativas relacionadas con movilidad, manejo de residuos y proyectos económicos municipales autosostenibles. Como ejemplo, recordó que años atrás propuso crear una gasolinera municipal para reducir costos de combustible y generar ingresos para obras públicas.

Asimismo, defendió modelos de empresas públicas municipales como el de Medellín, Colombia, donde las utilidades de servicios públicos financian programas sociales, infraestructura y transporte. “En Medellín no se suben impuestos, se generan ganancias y esas ganancias se invierten en bienestar”, explicó.

El fundador de “Otra Ciudad es Posible” también cuestionó la visión tradicional de desarrollo basada únicamente en grandes proyectos inmobiliarios y construcción de edificios. “No puede haber desarrollo si la gente ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo.

Espinoza recordó que fue concejal municipal entre 1997 y 2000 en la administración de Héctor Silva y que, posteriormente, fundó su movimiento ciudadano junto a profesionales y activistas interesados en temas urbanos.

Según dijo, el objetivo principal ha sido promover propuestas concretas para mejorar las ciudades y fomentar una ciudadanía más participativa. “Solo mejores ciudadanos hacen mejores ciudades, y solo mejores ciudades harán mejores países”, concluyó.

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