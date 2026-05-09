GOES propone renovación gratuita del DUI si vencen antes de elecciones de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió una iniciativa enviada por el Ejecutivo para permitir la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

El proyecto, presentado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, señala que “en el contexto actual y con el propósito de optimizar la prestación de los servicios públicos, maximizar el aprovechamiento de los recursos del Estado y fortalecer la eficacia de las políticas administrativas en beneficio de la población es necesario emitir disposiciones especiales y transitorias que regulen la renovación gratuita del DUI , a efecto de generar un beneficio económico en favor de la ciudadanía”.

De acuerdo con el texto, los salvadoreños podrán realizar el trámite sin costo en cualquier Duicentro del país o a través de la plataforma electrónica del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El beneficio será válido únicamente para quienes gestionen la renovación dentro del plazo establecido, con fecha límite hasta el 28 de noviembre de 2026.

El decreto también faculta al Ministerio de Hacienda a reforzar las asignaciones presupuestarias del RNPN para cubrir las necesidades vinculadas a la aplicación de la medida. La normativa entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial.

Con esta medida, se busca que los salvadoreños cuyo DUI se le venzan antes de las elecciones puedan renovarlo sin costo y que puedan votar en las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027. Actualmente el costo del DUI tiene un costo de $10.31.

El DUI es el documento personal que identifica a una persona salvadoreña, es obligatorio tenerlo vigente para todos los trámites legales y para el momento de votación.

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