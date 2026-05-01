Acción Ciudadana advierte riesgos en cambios constitucionales

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Saúl Méndez

Colaborador

Acción Ciudadana cuestionó que las recientes propuestas de reforma constitucional, orientadas a otorgar representación política a la diáspora y a eliminar la facultad de los partidos políticos de proponer candidaturas para las magistraturas del TSE, hayan sido impulsadas de forma exprés y sin un debate legislativo previo.

“Como es costumbre, estas reformas fueron ordenadas desde Casa Presidencial, sin ningún tipo de diálogo social o político sobre su conveniencia, recurriendo al cuestionado proceso de reforma constitucional de una sola legislatura”, denunció la organización.

La entidad recordó que la representación política de la diáspora es importante, pero advirtió que no debe lograrse a costa de restarle peso al voto emitido en el territorio nacional.

“Al mantenerse el número actual de diputaciones y crear una nueva circunscripción del exterior, se distorsionará aún más la representación en las circunscripciones. Es decir, se le restará poder al voto de la ciudadanía en el territorio nacional”, alertó.

Acción Ciudadana consideró que, para evitar afectar la representación interna, la inclusión de la diáspora debe analizarse tomando en cuenta aspectos clave del sistema electoral, como la fórmula electoral, la magnitud poblacional y la representación proporcional, entre otros, procurando no generar distorsiones en la representación.

“Sería lamentable que solo se utilizara a la diáspora para obtener una ventaja electoral en las elecciones de 2027, debido a proyecciones desfavorables en el voto nacional para el partido oficial”, señaló.

Asimismo, la organización afirmó que históricamente ha abogado por que el TSE goce de la mayor independencia posible respecto de los partidos políticos; sin embargo, advirtió que, por la forma de proceder del actual gobierno, la reforma que elimina la propuesta de candidaturas por parte de los partidos estaría orientada a que el oficialismo controle totalmente al ente electoral, y no a garantizarle mayor autonomía.

“Las reformas electorales deben realizarse para democratizar y modernizar el sistema electoral, no para perpetuarse en el poder y gobernar al antojo”, concluyó.

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