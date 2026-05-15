Asamblea aprueba renovación gratuita del DUI si expiran antes de las elecciones 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de este año y el 28 de febrero de 2027.

Según dijo el oficialismo, con esto se busca brindar un alivio económico a la población, mejorar los servicios públicos y fortalecer la eficacia administrativa con un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado.

Las disposiciones establecen que para acceder a este beneficio se debe realizar el trámite desde la entrada en vigor del decreto —a partir de su publicación en el Diario Oficial—, hasta el 28 de noviembre de 2026.

La renovación podrá efectuarse en cualquier Duicentro del país o mediante la plataforma electrónica que habilite el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), sin exigir documentos o requisitos adicionales.

Para ello, el RNPN cuenta con 23 Duicentros a escala nacional, de los cuales 19 son permanentes y cuatro temporales; además de kioscos de autoservicio para agilizar la atención.

Según el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, entre enero de 2026 y marzo de 2027 vencen cerca de 1.6 millones de Documentos Únicos de Identidad.

La medida beneficiará al 25.25 % de salvadoreños que tienen su documento próximo a expirar, ya que 404,085 expiran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

En otro punto, con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda otorgar la garantía soberana del Estado al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) para suscribir un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El financiamiento, que será por un monto de $100 millones, servirá para la ejecución del proyecto denominado “Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”.

Según el decreto este tiene como fin fortalecer el acceso al crédito para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), para impulsar su crecimiento y contribuir a la generación de empleo en el país.

Para ello, se incrementarán los recursos disponibles para las instituciones financieras, con el objetivo de que puedan otorgar un mayor volumen de financiamiento a las MIPYMES.

El plazo del préstamo es de hasta 18 años y seis meses, incluyendo un período de gracia de hasta cinco años, durante el cual no se realizará el pago de capital. El capital será amortizado mediante cuotas semestrales, consecutivas, hasta la cancelación total de la deuda.

El préstamo contempla una comisión inicial del 0.25 % sobre el monto total, que será financiada con los mismos recursos de este, así como una comisión de compromiso del 0.25 % anual aplicada sobre los fondos que aún no hayan sido desembolsados.

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